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В Подмосковье неизвестный напал на двух молодых людей в электричке
В Подмосковье неизвестный напал на двух молодых людей в электричке - РИА Новости, 20.06.2022
В Подмосковье неизвестный напал на двух молодых людей в электричке
Транспортные полицейские проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина нападает на двух молодых людей из-за пирсинга в носу, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:55
2022-06-20T12:55
2022-06-20T13:11
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Транспортные полицейские проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина нападает на двух молодых людей из-за пирсинга в носу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в электричке наседает на молодых людей, требуя вытащить кольца из носа. Он называет парней "неформалами" и разбивает до крови лицо одному из них."Столичными транспортными полицейскими проводится проверка по факту причинения пассажирам телесных повреждений в подмосковной электричке, видео которого было размещено в соцсетях. Полицейские устанавливают личность правонарушителя и пострадавших, выясняется время и место произошедшего", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщений, заявлений и телеграмм из медучреждений в транспортную полицию по данному происшествию пока не поступало. По установлению личности нападавшего будет принято решение о привлечении его к ответственности в соответствии с законом.
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РИА Новости
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россия, происшествия, москва
12:55 20.06.2022 (обновлено: 13:11 20.06.2022)
В Подмосковье неизвестный напал на двух молодых людей в электричке
В Москве полиция ищет напавшего на двух молодых людей в электричке из-за пирсинга в носу
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Транспортные полицейские проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина нападает на двух молодых людей из-за пирсинга в носу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в электричке наседает на молодых людей, требуя вытащить кольца из носа. Он называет парней "неформалами" и разбивает до крови лицо одному из них.
"Столичными транспортными полицейскими проводится проверка по факту причинения пассажирам телесных повреждений в подмосковной электричке, видео которого было размещено в соцсетях. Полицейские устанавливают личность правонарушителя и пострадавших, выясняется время и место произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщений, заявлений и телеграмм из медучреждений в транспортную полицию по данному происшествию пока не поступало. По установлению личности нападавшего будет принято решение о привлечении его к ответственности в соответствии с законом.