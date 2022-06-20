https://ria.ru/20220620/napadenie-1796729465.html

В Подмосковье неизвестный напал на двух молодых людей в электричке

В Подмосковье неизвестный напал на двух молодых людей в электричке - РИА Новости, 20.06.2022

В Подмосковье неизвестный напал на двух молодых людей в электричке

Транспортные полицейские проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина нападает на двух молодых людей из-за пирсинга в носу, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:55

2022-06-20T12:55

2022-06-20T13:11

россия

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Транспортные полицейские проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина нападает на двух молодых людей из-за пирсинга в носу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в электричке наседает на молодых людей, требуя вытащить кольца из носа. Он называет парней "неформалами" и разбивает до крови лицо одному из них."Столичными транспортными полицейскими проводится проверка по факту причинения пассажирам телесных повреждений в подмосковной электричке, видео которого было размещено в соцсетях. Полицейские устанавливают личность правонарушителя и пострадавших, выясняется время и место произошедшего", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщений, заявлений и телеграмм из медучреждений в транспортную полицию по данному происшествию пока не поступало. По установлению личности нападавшего будет принято решение о привлечении его к ответственности в соответствии с законом.

https://ria.ru/20220614/draka-1795196802.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, москва