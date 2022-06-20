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Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/nagrada-1796842031.html
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине
Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном вручили госнаграды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:58
2022-06-20T19:05
специальная военная операция на украине
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рамзан кадыров
виктор золотов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном вручили госнаграды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, госнаграды вручены за личное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации.Пять сотрудников полиции управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 14 росгвардейцев – медалями "За отвагу", один военнослужащий ведомства - медалью Жукова. Кроме того, вручены очередные и внеочередные воинские и специальные звания."С первых дней специальной военной операции многонациональные подразделения Росгвардии находятся на передовой, выполняя самые сложные и ответственные задачи. Значительный вклад в дело освобождение регионов Донбасса от неонацистов выполняет личный состав Северо-кавказского округа войск национальной гвардии - это они ежедневно мужественно, отважно бьются с врагами", - отметил директор Росгвардии на опубликованном ведомством видео.В ответном слове Кадыров поблагодарил руководство Росгвардии за поддержку и внимание.
https://ria.ru/20220607/nagrazhdenie-1793841779.html
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донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рамзан кадыров, виктор золотов
18:58 20.06.2022 (обновлено: 19:05 20.06.2022)
 
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине

Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 военнослужащим за подвиги на Украине

© Фото : Росгвардия/TelegramГлавнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вручили государственные награды росгвардейцам за подвиги на Украине
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вручили государственные награды росгвардейцам за подвиги на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Росгвардия/Telegram
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вручили государственные награды росгвардейцам за подвиги на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном вручили госнаграды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве отметили, госнаграды вручены за личное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации.
Пять сотрудников полиции управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 14 росгвардейцев – медалями "За отвагу", один военнослужащий ведомства - медалью Жукова. Кроме того, вручены очередные и внеочередные воинские и специальные звания.
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"С первых дней специальной военной операции многонациональные подразделения Росгвардии находятся на передовой, выполняя самые сложные и ответственные задачи. Значительный вклад в дело освобождение регионов Донбасса от неонацистов выполняет личный состав Северо-кавказского округа войск национальной гвардии - это они ежедневно мужественно, отважно бьются с врагами", - отметил директор Росгвардии на опубликованном ведомством видео.
В ответном слове Кадыров поблагодарил руководство Росгвардии за поддержку и внимание.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Рамзан КадыровВиктор Золотов
 
 
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