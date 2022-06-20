https://ria.ru/20220620/nagrada-1796842031.html

Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине

Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине - РИА Новости, 20.06.2022

Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине

Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном вручили госнаграды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:58

2022-06-20T18:58

2022-06-20T19:05

специальная военная операция на украине

донбасс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рамзан кадыров

виктор золотов

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном вручили госнаграды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, госнаграды вручены за личное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации.Пять сотрудников полиции управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 14 росгвардейцев – медалями "За отвагу", один военнослужащий ведомства - медалью Жукова. Кроме того, вручены очередные и внеочередные воинские и специальные звания."С первых дней специальной военной операции многонациональные подразделения Росгвардии находятся на передовой, выполняя самые сложные и ответственные задачи. Значительный вклад в дело освобождение регионов Донбасса от неонацистов выполняет личный состав Северо-кавказского округа войск национальной гвардии - это они ежедневно мужественно, отважно бьются с врагами", - отметил директор Росгвардии на опубликованном ведомством видео.В ответном слове Кадыров поблагодарил руководство Росгвардии за поддержку и внимание.

https://ria.ru/20220607/nagrazhdenie-1793841779.html

донбасс

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Евгения Нефедова

донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рамзан кадыров, виктор золотов