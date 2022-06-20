https://ria.ru/20220620/nagrada-1796842031.html
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине
Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном вручили госнаграды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:58
2022-06-20T18:58
2022-06-20T19:05
специальная военная операция на украине
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рамзан кадыров
виктор золотов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796843193_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_d317353764fba597cf2d37bcb04b2fe5.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном вручили госнаграды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, госнаграды вручены за личное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации.Пять сотрудников полиции управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 14 росгвардейцев – медалями "За отвагу", один военнослужащий ведомства - медалью Жукова. Кроме того, вручены очередные и внеочередные воинские и специальные звания."С первых дней специальной военной операции многонациональные подразделения Росгвардии находятся на передовой, выполняя самые сложные и ответственные задачи. Значительный вклад в дело освобождение регионов Донбасса от неонацистов выполняет личный состав Северо-кавказского округа войск национальной гвардии - это они ежедневно мужественно, отважно бьются с врагами", - отметил директор Росгвардии на опубликованном ведомством видео.В ответном слове Кадыров поблагодарил руководство Росгвардии за поддержку и внимание.
https://ria.ru/20220607/nagrazhdenie-1793841779.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796843193_27:0:1164:852_1920x0_80_0_0_9f5157795cc898c79faa01a640f6e38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рамзан кадыров, виктор золотов
18:58 20.06.2022 (обновлено: 19:05 20.06.2022)
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 военнослужащим за подвиги на Украине
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном вручили госнаграды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает
пресс-служба ведомства.
В ведомстве отметили, госнаграды вручены за личное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации.
Пять сотрудников полиции управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 14 росгвардейцев – медалями "За отвагу", один военнослужащий ведомства - медалью Жукова. Кроме того, вручены очередные и внеочередные воинские и специальные звания.
"С первых дней специальной военной операции многонациональные подразделения Росгвардии находятся на передовой, выполняя самые сложные и ответственные задачи. Значительный вклад в дело освобождение регионов Донбасса от неонацистов выполняет личный состав Северо-кавказского округа войск национальной гвардии - это они ежедневно мужественно, отважно бьются с врагами", - отметил директор Росгвардии на опубликованном ведомством видео.
В ответном слове Кадыров поблагодарил руководство Росгвардии за поддержку и внимание.