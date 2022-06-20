https://ria.ru/20220620/naemniki-1796822887.html

В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на территории Украины

В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на территории Украины - РИА Новости, 20.06.2022

В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на территории Украины

Впервые за время проведения Россией спецоперации на Украине в Министерстве внутренних дел Австрии подтвердили участие некоторых своих граждан в конфликте на... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:44

2022-06-20T17:44

2022-06-20T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Впервые за время проведения Россией спецоперации на Украине в Министерстве внутренних дел Австрии подтвердили участие некоторых своих граждан в конфликте на стороне Украины."В настоящее время DSN (управление госбезопасности и разведки Австрии - ред.) располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях", - приводит агентство АРА комментарий МВД Австрии.Минобороны РФ 17 июня 2022 года опубликовало список, согласно которому на Украину с начала проведения специальной военной операции прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехало 1779. В списке также значатся пять бойцов из Австрии, двое из которых, по данным ведомства, были уничтожены в ходе спецоперации, один уехал обратно на родину, а двое остальных остались воевать. Как заявило Минобороны РФ, ведомство отслеживает всех иностранных наемников на Украине, а также вносит в базы и боевиков, и инструкторов.В мае МИД Австрии вынудил украинское посольство удалить с интернет-ресурсов диппредставительства вербовочные призывы к наемникам. Месяцем ранее украинское посольство в Вене пыталось на своих страницах в социальных сетях вербовать австрийских наемников для участия в боевых действиях против россиян, что противоречит законам Австрии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220620/naemnik-1796714587.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, украина, мвд австрии, ситуация в днр и лнр