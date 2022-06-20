Рейтинг@Mail.ru
В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на территории Украины - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/naemniki-1796822887.html
В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на территории Украины
В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на территории Украины - РИА Новости, 20.06.2022
В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на территории Украины
Впервые за время проведения Россией спецоперации на Украине в Министерстве внутренних дел Австрии подтвердили участие некоторых своих граждан в конфликте на... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:44
2022-06-20T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
украина
мвд австрии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794706_0:40:3077:1770_1920x0_80_0_0_f5385cd309c63099649c08bedc0f3bac.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Впервые за время проведения Россией спецоперации на Украине в Министерстве внутренних дел Австрии подтвердили участие некоторых своих граждан в конфликте на стороне Украины."В настоящее время DSN (управление госбезопасности и разведки Австрии - ред.) располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях", - приводит агентство АРА комментарий МВД Австрии.Минобороны РФ 17 июня 2022 года опубликовало список, согласно которому на Украину с начала проведения специальной военной операции прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехало 1779. В списке также значатся пять бойцов из Австрии, двое из которых, по данным ведомства, были уничтожены в ходе спецоперации, один уехал обратно на родину, а двое остальных остались воевать. Как заявило Минобороны РФ, ведомство отслеживает всех иностранных наемников на Украине, а также вносит в базы и боевиков, и инструкторов.В мае МИД Австрии вынудил украинское посольство удалить с интернет-ресурсов диппредставительства вербовочные призывы к наемникам. Месяцем ранее украинское посольство в Вене пыталось на своих страницах в социальных сетях вербовать австрийских наемников для участия в боевых действиях против россиян, что противоречит законам Австрии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220620/naemnik-1796714587.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
австрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794706_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_38c38bd39c76cedf236efaff887d1f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, украина, мвд австрии, ситуация в днр и лнр
17:44 20.06.2022 (обновлено: 17:47 20.06.2022)
 
В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на территории Украины

МВД Австрии подтвердило участие своих граждан в конфликте на стороне Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Вену с Дунайской телебашни
Вид на Вену с Дунайской телебашни - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Вену с Дунайской телебашни. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Впервые за время проведения Россией спецоперации на Украине в Министерстве внутренних дел Австрии подтвердили участие некоторых своих граждан в конфликте на стороне Украины.
"В настоящее время DSN (управление госбезопасности и разведки Австрии - ред.) располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях", - приводит агентство АРА комментарий МВД Австрии.
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:26
Наемник из США рассказал, как его соотечественники попали в российский плен
Минобороны РФ 17 июня 2022 года опубликовало список, согласно которому на Украину с начала проведения специальной военной операции прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехало 1779. В списке также значатся пять бойцов из Австрии, двое из которых, по данным ведомства, были уничтожены в ходе спецоперации, один уехал обратно на родину, а двое остальных остались воевать. Как заявило Минобороны РФ, ведомство отслеживает всех иностранных наемников на Украине, а также вносит в базы и боевиков, и инструкторов.
В мае МИД Австрии вынудил украинское посольство удалить с интернет-ресурсов диппредставительства вербовочные призывы к наемникам. Месяцем ранее украинское посольство в Вене пыталось на своих страницах в социальных сетях вербовать австрийских наемников для участия в боевых действиях против россиян, что противоречит законам Австрии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияУкраинаМВД АвстрииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала