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Бочкарев: в Москве благоустроят почти 30 гектаров у новых станций метро - РИА Новости, 20.06.2022
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Бочкарев: в Москве благоустроят почти 30 гектаров у новых станций метро
Бочкарев: в Москве благоустроят почти 30 гектаров у новых станций метро - РИА Новости, 20.06.2022
Бочкарев: в Москве благоустроят почти 30 гектаров у новых станций метро
В рамках строительства четырех станций восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) будет выполнено комплексное благоустройство прилегающих территорий общей РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:10
2022-06-20T15:11
андрей бочкарев
москва
благоустройство
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МОСКВА, 20 июн - РИА Недвижимость. В рамках строительства четырех станций восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) будет выполнено комплексное благоустройство прилегающих территорий общей площадью 28,96 гектара, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В этом году на восточном участке готовятся к вводу четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Помимо благоустройства прилегающей к станционным комплексам территорий, ведутся работы по ряду площадок в районе сквера имени 200-летия Пушкина, Газгольдерной улицы, проспекта Андропова и Коломенского проезда", – рассказал он.Как уточнил заммэра, в рамках благоустройства станций создадут зеленые зоны, обустроят остановки общественного транспорта, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари и малые архитектурные формы."При выполнении работ мы традиционно придерживаемся индивидуального подхода и учитываем потребности жителей района. Так, возле станции "Текстильщики" появится перехватывающая парковка на 81 машино-место, десять из которых предусмотрены для маломобильных горожан", – отметил Бочкарев.Автопарковка появится также около объединенного здания эксплуатационного персонала у станции "Печатники". Возле станции "Нагатинский Затон" будут созданы зеленые зоны для активного отдыха, появятся автомобильные и велопарковки.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
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андрей бочкарев, москва, благоустройство
15:10 20.06.2022 (обновлено: 15:11 20.06.2022)
 

Бочкарев: в Москве благоустроят почти 30 гектаров у новых станций метро

© пресс-служба АО "Мосинжпроект""Проект благоустройства территории у станции БКЛ метро "Сокольники"
Проект благоустройства территории у станции БКЛ метро Сокольники
© пресс-служба АО "Мосинжпроект""
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Недвижимость. В рамках строительства четырех станций восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) будет выполнено комплексное благоустройство прилегающих территорий общей площадью 28,96 гектара, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В этом году на восточном участке готовятся к вводу четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Помимо благоустройства прилегающей к станционным комплексам территорий, ведутся работы по ряду площадок в районе сквера имени 200-летия Пушкина, Газгольдерной улицы, проспекта Андропова и Коломенского проезда", – рассказал он.
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Как уточнил заммэра, в рамках благоустройства станций создадут зеленые зоны, обустроят остановки общественного транспорта, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари и малые архитектурные формы.
"При выполнении работ мы традиционно придерживаемся индивидуального подхода и учитываем потребности жителей района. Так, возле станции "Текстильщики" появится перехватывающая парковка на 81 машино-место, десять из которых предусмотрены для маломобильных горожан", – отметил Бочкарев.
Автопарковка появится также около объединенного здания эксплуатационного персонала у станции "Печатники". Возле станции "Нагатинский Затон" будут созданы зеленые зоны для активного отдыха, появятся автомобильные и велопарковки.
Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
 
Андрей БочкаревМоскваБлагоустройство
 
 
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