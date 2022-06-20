https://ria.ru/20220620/moldaviya-1796898226.html

Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа

Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа - РИА Новости, 20.06.2022

Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа

Власти Молдавии ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о получении кредита на 300 миллионов евро для закупки резервов газа, заявила... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:48

2022-06-20T22:48

2022-06-20T22:48

экономика

молдавия

украина

газпром

европейский банк реконструкции и развития

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18755/97/187559740_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_1025f7918a956ebb0b965ff88010b051.jpg

КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Власти Молдавии ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о получении кредита на 300 миллионов евро для закупки резервов газа, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.На сегодняшний день у Молдавии в резерве есть около 24 миллионов кубометров газа, этого хватит на месяц летом или примерно на неделю зимой."Прямо сейчас мы ведем переговоры с ЕБРР о финансовом инструменте, который позволил бы закупить газ для стратегического запаса страны, а также предоставил нам средства для срочной закупки газа. Речь идет о 300 миллионах евро, переговоры находятся на финальном этапе", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.Она заверила, что власти продолжают вести переговоры с "Газпромом", чтобы сохранить действующий контракт, но допускают, что может возникнуть необходимость закупки газа на рынке."Пока у нас нет никаких признаков, что будут остановлены поставки газа, мы продолжаем переговоры о том, когда мы сможем провести аудит – общение ведется на уровне наблюдательного совета. Параллельно мы продолжаем искать серьезную компанию, которая проведет этот аудит, потому что ее выводы должны быть достоверными", - отметила премьер.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220620/gagauziya-1796815925.html

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, украина, газпром, европейский банк реконструкции и развития, молдовагаз