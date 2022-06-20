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Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа - РИА Новости, 20.06.2022
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Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа
Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа - РИА Новости, 20.06.2022
Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа
Власти Молдавии ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о получении кредита на 300 миллионов евро для закупки резервов газа, заявила... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:48
2022-06-20T22:48
экономика
молдавия
украина
газпром
европейский банк реконструкции и развития
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Власти Молдавии ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о получении кредита на 300 миллионов евро для закупки резервов газа, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.На сегодняшний день у Молдавии в резерве есть около 24 миллионов кубометров газа, этого хватит на месяц летом или примерно на неделю зимой."Прямо сейчас мы ведем переговоры с ЕБРР о финансовом инструменте, который позволил бы закупить газ для стратегического запаса страны, а также предоставил нам средства для срочной закупки газа. Речь идет о 300 миллионах евро, переговоры находятся на финальном этапе", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.Она заверила, что власти продолжают вести переговоры с "Газпромом", чтобы сохранить действующий контракт, но допускают, что может возникнуть необходимость закупки газа на рынке."Пока у нас нет никаких признаков, что будут остановлены поставки газа, мы продолжаем переговоры о том, когда мы сможем провести аудит – общение ведется на уровне наблюдательного совета. Параллельно мы продолжаем искать серьезную компанию, которая проведет этот аудит, потому что ее выводы должны быть достоверными", - отметила премьер.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
https://ria.ru/20220620/gagauziya-1796815925.html
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экономика, молдавия, украина, газпром, европейский банк реконструкции и развития, молдовагаз
22:48 20.06.2022
 
Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа

Гаврилица: Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки газа

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Власти Молдавии ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о получении кредита на 300 миллионов евро для закупки резервов газа, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
На сегодняшний день у Молдавии в резерве есть около 24 миллионов кубометров газа, этого хватит на месяц летом или примерно на неделю зимой.
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"Прямо сейчас мы ведем переговоры с ЕБРР о финансовом инструменте, который позволил бы закупить газ для стратегического запаса страны, а также предоставил нам средства для срочной закупки газа. Речь идет о 300 миллионах евро, переговоры находятся на финальном этапе", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.
Она заверила, что власти продолжают вести переговоры с "Газпромом", чтобы сохранить действующий контракт, но допускают, что может возникнуть необходимость закупки газа на рынке.
"Пока у нас нет никаких признаков, что будут остановлены поставки газа, мы продолжаем переговоры о том, когда мы сможем провести аудит – общение ведется на уровне наблюдательного совета. Параллельно мы продолжаем искать серьезную компанию, которая проведет этот аудит, потому что ее выводы должны быть достоверными", - отметила премьер.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
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