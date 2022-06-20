https://ria.ru/20220620/mishustin-1796832750.html
Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье
Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье - РИА Новости, 20.06.2022
Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном в Минске заявил, что российская... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:29
2022-06-20T18:29
2022-06-20T19:09
михаил мишустин
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном в Минске заявил, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье.
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михаил мишустин
18:29 20.06.2022 (обновлено: 19:09 20.06.2022)
Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье
Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим и транспортным связям в Закавказье