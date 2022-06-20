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Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье - РИА Новости, 20.06.2022
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Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье
Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье - РИА Новости, 20.06.2022
Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном в Минске заявил, что российская... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:29
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном в Минске заявил, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье.
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михаил мишустин
18:29 20.06.2022 (обновлено: 19:09 20.06.2022)
 
Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье

Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим и транспортным связям в Закавказье

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном в Минске заявил, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье.
"Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров (РФ, Армении и Азербайджана – ред.). В ходе Петербургского экономического форума состоялось ее очередное заседание", - отметил Мишустин.
 
Михаил Мишустин
 
 
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