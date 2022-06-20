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Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье

Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье - РИА Новости, 20.06.2022

Мишустин заявил о приоритетном внимании экономическим связям в Закавказье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном в Минске заявил, что российская... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:29

2022-06-20T18:29

2022-06-20T19:09

михаил мишустин

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном в Минске заявил, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье.

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михаил мишустин