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Украинские власти сообщили об утрате контроля над Метелкино - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/metelkino-1796667967.html
Украинские власти сообщили об утрате контроля над Метелкино
Украинские власти сообщили об утрате контроля над Метелкино - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские власти сообщили об утрате контроля над Метелкино
Украинские войска утратили контроль над Метелкино вблизи Северодонецка, сообщил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:12
2022-06-20T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска утратили контроль над Метелкино вблизи Северодонецка, сообщил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что завершается финальный этап зачистки поселка Метелкино в ЛНР."Потерян контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка. Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", - написал Гайдай в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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северодонецк
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в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:12 20.06.2022
 
Украинские власти сообщили об утрате контроля над Метелкино

Киевский глава Луганской ОВА Гайдай сообщил об утрате контроля над Метелкино

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска утратили контроль над Метелкино вблизи Северодонецка, сообщил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что завершается финальный этап зачистки поселка Метелкино в ЛНР.
"Потерян контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка. Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", - написал Гайдай в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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