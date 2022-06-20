https://ria.ru/20220620/makron-1796818781.html

Макрон притворяется занятым украинским вопросом, считает эксперт

Макрон притворяется занятым украинским вопросом, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2022

Макрон притворяется занятым украинским вопросом, считает эксперт

Французы начали понимать, что президент страны Эммануэль Макрон только притворяется очень занятым решением конфликта на Украине, заявил в разговоре с РИА... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:23

2022-06-20T17:23

2022-06-20T17:23

в мире

франция

эммануэль макрон

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киев

элизабет борн

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Французы начали понимать, что президент страны Эммануэль Макрон только притворяется очень занятым решением конфликта на Украине, заявил в разговоре с РИА Новости французский эксперт, глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав."Макрон не зациклен на Украине. Ему в принципе все равно, и он цинично использует конфликт (на Украине - ред.), чтобы притвориться президентом Европы, ведя переговоры с Путиным и Зеленским. Французы начали понимать, что их президент только притворяется очень занятым", - сказал эксперт.Гав оценивает поездку Макрона в Киев, которая состоялась за три дня до второго тура парламентских выборов, как "жалкую миссию поддержки", которая не принесла пользы украинцам.По словам главы центра "Институт свобод", исходя из результатов парламентских выборов, Макрон "политически мёртв": следующие пять лет в качестве президента он сможет только довольствоваться открытием памятников, посещением школ и приемом гостей."Он повторил наглую ошибку, которую совершил во время президентских выборов: притворился, что слишком занят спасением мира, полетел в Киев, в то время как ему следовало бы поддерживать своих сторонников и вести кампанию по всей Франции "за президентское большинство", - добавил Гав.Собеседник отметил, что Макрону следует помочь "страдающему французскому народу" в то время, когда стоимость энергии, продовольствия и всего остального резко растет."Грядущая рецессия - это медленное удушье, которое принесет отчаяние. На доходы от работы невозможно прожить", - считает аналитик.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, украина, киев, элизабет борн