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ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами" - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/lnr-1796652339.html
ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами"
ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами" - РИА Новости, 20.06.2022
ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами"
Две школы, детский сад, Дом культуры и около 40 жилых домов повреждены в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:51
2022-06-20T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
стаханов
кировск
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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Две школы, детский сад, Дом культуры и около 40 жилых домов повреждены в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье с применением ТРК "Точка -У" и РЗСО "Ураган", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В результате обстрела 19.06.2022 населенного пункта Хорошее с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" повреждено три жилых дома, средняя школа №5, детский сад "Рябинушка", дом культуры, отдел обеспечения жизнедеятельности и магазин", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в результате обстрела из РСЗО "Ураган" в населенном пункте Ирмино разрушен жилой дом, повреждены еще 27 домов, в Стаханове получила повреждения школа №29, девять домов и линия электропередач, в Кировске пострадал один дом.
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луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина, стаханов, кировск
08:51 20.06.2022 (обновлено: 09:00 20.06.2022)
 
ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами"

Представительство ЛНР: ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов "Точкой-У" и "Ураганами"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган"
Фрагменты боеприпаса РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Фрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Две школы, детский сад, Дом культуры и около 40 жилых домов повреждены в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье с применением ТРК "Точка -У" и РЗСО "Ураган", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В результате обстрела 19.06.2022 населенного пункта Хорошее с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" повреждено три жилых дома, средняя школа №5, детский сад "Рябинушка", дом культуры, отдел обеспечения жизнедеятельности и магазин", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, в результате обстрела из РСЗО "Ураган" в населенном пункте Ирмино разрушен жилой дом, повреждены еще 27 домов, в Стаханове получила повреждения школа №29, девять домов и линия электропередач, в Кировске пострадал один дом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСтахановКировск
 
 
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