https://ria.ru/20220620/lnr-1796652339.html

ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами"

ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами" - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами"

Две школы, детский сад, Дом культуры и около 40 жилых домов повреждены в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:51

2022-06-20T08:51

2022-06-20T09:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

стаханов

кировск

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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Две школы, детский сад, Дом культуры и около 40 жилых домов повреждены в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье с применением ТРК "Точка -У" и РЗСО "Ураган", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В результате обстрела 19.06.2022 населенного пункта Хорошее с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" повреждено три жилых дома, средняя школа №5, детский сад "Рябинушка", дом культуры, отдел обеспечения жизнедеятельности и магазин", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в результате обстрела из РСЗО "Ураган" в населенном пункте Ирмино разрушен жилой дом, повреждены еще 27 домов, в Стаханове получила повреждения школа №29, девять домов и линия электропередач, в Кировске пострадал один дом.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

луганская народная республика

украина

стаханов

кировск

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в мире, луганская народная республика, украина, стаханов, кировск