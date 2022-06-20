https://ria.ru/20220620/lnr-1796652339.html
ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами"
ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами" - РИА Новости, 20.06.2022
ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами"
Две школы, детский сад, Дом культуры и около 40 жилых домов повреждены в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:51
2022-06-20T08:51
2022-06-20T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
стаханов
кировск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_02e2b9370601f290551d1dfd4d61f84e.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Две школы, детский сад, Дом культуры и около 40 жилых домов повреждены в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье с применением ТРК "Точка -У" и РЗСО "Ураган", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В результате обстрела 19.06.2022 населенного пункта Хорошее с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" повреждено три жилых дома, средняя школа №5, детский сад "Рябинушка", дом культуры, отдел обеспечения жизнедеятельности и магазин", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в результате обстрела из РСЗО "Ураган" в населенном пункте Ирмино разрушен жилой дом, повреждены еще 27 домов, в Стаханове получила повреждения школа №29, девять домов и линия электропередач, в Кировске пострадал один дом.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
луганская народная республика
украина
стаханов
кировск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_196:0:2671:1856_1920x0_80_0_0_53632b4bf7c3c77f92aff0066c9371b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, стаханов, кировск
08:51 20.06.2022 (обновлено: 09:00 20.06.2022)
ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов ЛНР "Точкой-У" и "Ураганами"
Представительство ЛНР: ВСУ повредили 40 домов во время обстрелов "Точкой-У" и "Ураганами"