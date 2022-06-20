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В Киеве сочли русскую литературу тяжелой для украинских школьников - РИА Новости, 20.06.2022
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В Киеве сочли русскую литературу тяжелой для украинских школьников
В Киеве сочли русскую литературу тяжелой для украинских школьников - РИА Новости, 20.06.2022
В Киеве сочли русскую литературу тяжелой для украинских школьников
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что произведения русской литературы должны быть исключены из школьной программы,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:13
2022-06-20T18:18
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что произведения русской литературы должны быть исключены из школьной программы, поскольку они, по его словам, "тяжелые для украинцев".Ранее Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска."Нужно выбросить все, что хоть немного связывает нас с Российской империей. Нужно выбросить все, что касается "страданий русской души", тяжелые произведения для украинцев, они нам вообще не нужны", - сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".Ранее в украинских СМИ сообщили, что рабочая группа при минобразования Украины решила убрать из школьной программы не только "Войну и мир", но и все произведения российских и советских авторов. В частности, из школьной программы убирают все произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Некрасова, Михаила Булгакова, Ивана Крылова, Антона Чехова, а также произведения "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Николая Гоголя.
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в мире, образование - общество, украина, россия, литература
18:13 20.06.2022 (обновлено: 18:18 20.06.2022)
 
В Киеве сочли русскую литературу тяжелой для украинских школьников

Замминистра образования Украины Витренко призвал убрать русскую литературу из школ

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что произведения русской литературы должны быть исключены из школьной программы, поскольку они, по его словам, "тяжелые для украинцев".
Ранее Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска.
"Нужно выбросить все, что хоть немного связывает нас с Российской империей. Нужно выбросить все, что касается "страданий русской души", тяжелые произведения для украинцев, они нам вообще не нужны", - сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее в украинских СМИ сообщили, что рабочая группа при минобразования Украины решила убрать из школьной программы не только "Войну и мир", но и все произведения российских и советских авторов. В частности, из школьной программы убирают все произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Некрасова, Михаила Булгакова, Ивана Крылова, Антона Чехова, а также произведения "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Николая Гоголя.
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:43
Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине
 
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