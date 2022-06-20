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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,6 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,6 рубля - РИА Новости, 20.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,6 рубля
Рубль умеренно вырос в понедельник к иностранным валютам: доллар снизился до 55,63 рубля, евро - до 58,85 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:57
2022-06-20T19:57
2022-06-20T19:58
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рубль умеренно вырос в понедельник к иностранным валютам: доллар снизился до 55,63 рубля, евро - до 58,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 78 копеек, составив 55,63 рубля, евро символически снизился на 1 копейку, до 58,85 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:57 20.06.2022 (обновлено: 19:58 20.06.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,6 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,63 рубля, евро — до 58,85