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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,6 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,6 рубля - РИА Новости, 20.06.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,6 рубля

Рубль умеренно вырос в понедельник к иностранным валютам: доллар снизился до 55,63 рубля, евро - до 58,85 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:57

2022-06-20T19:57

2022-06-20T19:58

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рубль умеренно вырос в понедельник к иностранным валютам: доллар снизился до 55,63 рубля, евро - до 58,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 78 копеек, составив 55,63 рубля, евро символически снизился на 1 копейку, до 58,85 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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