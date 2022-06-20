https://ria.ru/20220620/kurs-1796722027.html
В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля
В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею отказаться от плавающего курса рубля, сообщил, что это экспертная дискуссия и нужно подождать... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:35
2022-06-20T12:35
2022-06-20T12:43
россия
экономика
дмитрий песков
рубль
курс рубля
правительство рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею отказаться от плавающего курса рубля, сообщил, что это экспертная дискуссия и нужно подождать консолидированную позицию правительства."Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли президент РФ идею отказаться от плавающего курса рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, дмитрий песков, рубль, курс рубля, правительство рф
12:35 20.06.2022 (обновлено: 12:43 20.06.2022)
В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля
Песков предложил подождать позицию правительства по отказу от плавающего курса рубля