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В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля - РИА Новости, 20.06.2022
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В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля
В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею отказаться от плавающего курса рубля, сообщил, что это экспертная дискуссия и нужно подождать... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:35
2022-06-20T12:43
россия
экономика
дмитрий песков
рубль
курс рубля
правительство рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею отказаться от плавающего курса рубля, сообщил, что это экспертная дискуссия и нужно подождать консолидированную позицию правительства."Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли президент РФ идею отказаться от плавающего курса рубля.
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россия, экономика, дмитрий песков, рубль, курс рубля, правительство рф
12:35 20.06.2022 (обновлено: 12:43 20.06.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля

Песков предложил подождать позицию правительства по отказу от плавающего курса рубля

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею отказаться от плавающего курса рубля, сообщил, что это экспертная дискуссия и нужно подождать консолидированную позицию правительства.
"Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли президент РФ идею отказаться от плавающего курса рубля.
Мужчина заходит в пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 10:22
Курс рубля на Московской бирже стабилен к доллару и слабо снижается к евро
 
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