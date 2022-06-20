https://ria.ru/20220620/kurs-1796722027.html

В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля

В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля - РИА Новости, 20.06.2022

В Кремле ответили на вопрос об идее отказаться от плавающего курса рубля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею отказаться от плавающего курса рубля, сообщил, что это экспертная дискуссия и нужно подождать... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:35

2022-06-20T12:35

2022-06-20T12:43

россия

экономика

дмитрий песков

рубль

курс рубля

правительство рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею отказаться от плавающего курса рубля, сообщил, что это экспертная дискуссия и нужно подождать консолидированную позицию правительства."Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли президент РФ идею отказаться от плавающего курса рубля.

https://ria.ru/20220620/kurs-1796669568.html

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, дмитрий песков, рубль, курс рубля, правительство рф