https://ria.ru/20220620/kupol-1796691906.html
Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием
Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием - РИА Новости, 20.06.2022
Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием, отметив, что коллектив завода вносит весомый вклад в развитие... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:37
2022-06-20T11:37
2022-06-20T11:37
россия
владимир путин
ижевск
политика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием, отметив, что коллектив завода вносит весомый вклад в развитие отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса, соответствующая телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.Президент отметил, что предприятие укрепило свой потенциал, выросло в современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс. "И сегодня оно по праву считается одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны, продукции гражданского назначения", - прокомментировал он.Путин также добавил, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают традиции, заложенные ветеранами."Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего", - заключил он.
https://ria.ru/20220618/putin-1796446451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ижевск, политика
Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием
Президент Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием, отметив, что коллектив завода вносит весомый вклад в развитие отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса, соответствующая телеграмма опубликована в понедельник на сайте
Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой - 65-летием Ижевского электромеханического завода "Купол" ... Важно, что вы трудитесь основательно, с полной отдачей, смело внедряете новаторские идеи и разработки, реализуете перспективные проекты, вносите весомый вклад в развитие отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса, наращивание боевой мощи вооруженных сил", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что предприятие укрепило свой потенциал, выросло в современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс. "И сегодня оно по праву считается одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны, продукции гражданского назначения", - прокомментировал он.
Путин также добавил, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают традиции, заложенные ветеранами.
"Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего", - заключил он.