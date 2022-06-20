https://ria.ru/20220620/kupol-1796691906.html

Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием

Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием - РИА Новости, 20.06.2022

Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием, отметив, что коллектив завода вносит весомый вклад в развитие... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:37

2022-06-20T11:37

2022-06-20T11:37

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владимир путин

ижевск

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ижевский электромеханический завод "Купол" с 65-летием, отметив, что коллектив завода вносит весомый вклад в развитие отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса, соответствующая телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.Президент отметил, что предприятие укрепило свой потенциал, выросло в современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс. "И сегодня оно по праву считается одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны, продукции гражданского назначения", - прокомментировал он.Путин также добавил, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают традиции, заложенные ветеранами."Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего", - заключил он.

https://ria.ru/20220618/putin-1796446451.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, ижевск, политика