https://ria.ru/20220620/kredity-1796796885.html
МСП Банк выдает предпринимателям кредиты по сниженной ставке
МСП Банк выдает предпринимателям кредиты по сниженной ставке - РИА Новости, 20.06.2022
МСП Банк выдает предпринимателям кредиты по сниженной ставке
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать малым и средним предприятиям экспресс-кредиты по пониженной ставке в рамках программы правительства... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:30
2022-06-20T16:30
2022-06-20T16:30
мсп банк
корпорация мсп
петр засельский
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать малым и средним предприятиям экспресс-кредиты по пониженной ставке в рамках программы правительства Москвы, сообщает пресс-служба банка.Кредитные средства по продукту "Экспресс-поддержка" могут получить субъекты МСП (ИП и ООО), зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Москвы, со сроком регистрации не менее года. Ставка кредита – 9,75%, срок кредитования – до 12 месяцев, сумма - до 5 миллионов рублей. Кредит выдается без залога, форма погашения – аннуитет. Дополнительным условием является обязательное наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).Полученные средства заемщик может направить на развитие предпринимательской деятельности."Мы ожидаем, что активность на кредитном рынке в ближайшее время начнет расти, так как экономика адаптируется к внешним колебаниям. Серьезное влияние на кредитование оказывает и снижение ключевой ставки. Мы рады, что можем расширить условия финансирования наших клиентов", – прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что условия "Экспресс-поддержки" доступны заемщикам с положительной кредитной историей. Их заявляемый доход от текущей деятельности должен покрывать расходы на обслуживание и погашение кредита. Рассмотрение заявки занимает 72 часа, оформление полностью онлайн.Ранее данный продукт Банк предоставлял только по программе Минэкономразвития 1764.
https://ria.ru/20220617/zakupki-1796337961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, корпорация мсп, петр засельский, россия
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать малым и средним предприятиям экспресс-кредиты по пониженной ставке в рамках программы правительства Москвы, сообщает пресс-служба банка.
Кредитные средства по продукту "Экспресс-поддержка" могут получить субъекты МСП (ИП и ООО), зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Москвы, со сроком регистрации не менее года. Ставка кредита – 9,75%, срок кредитования – до 12 месяцев, сумма - до 5 миллионов рублей. Кредит выдается без залога, форма погашения – аннуитет. Дополнительным условием является обязательное наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Полученные средства заемщик может направить на развитие предпринимательской деятельности.
"Мы ожидаем, что активность на кредитном рынке в ближайшее время начнет расти, так как экономика адаптируется к внешним колебаниям. Серьезное влияние на кредитование оказывает и снижение ключевой ставки. Мы рады, что можем расширить условия финансирования наших клиентов", – прокомментировал председатель правления МСП Банка
Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что условия "Экспресс-поддержки" доступны заемщикам с положительной кредитной историей. Их заявляемый доход от текущей деятельности должен покрывать расходы на обслуживание и погашение кредита. Рассмотрение заявки занимает 72 часа, оформление полностью онлайн.
Ранее данный продукт Банк предоставлял только по программе Минэкономразвития 1764.