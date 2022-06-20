Рейтинг@Mail.ru
Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/krasnoyarsk-1796668580.html
Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы
Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы - РИА Новости, 20.06.2022
Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы
Почти 2 миллиарда рублей в течение двух лет получит Красноярск из федерального бюджета на улучшение экологической обстановки, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:16
2022-06-20T10:16
красноярский край
красноярск
александр усс
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Почти 2 миллиарда рублей в течение двух лет получит Красноярск из федерального бюджета на улучшение экологической обстановки, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.По ее данным, деньги будут выделены в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера подписали первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов и председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин."В этом году на мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха Красноярск получит 588 миллионов рублей. Из них 443 миллионов рублей направят на приобретение экологически чистого транспорта – троллейбусов с автономным ходом. Еще 145 миллионов рублей потратят на реализацию комплексной программы по переводу частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды топлива", - говорится в сообщении.В 2023 году в краевой центр направят около 1,4 миллиарда рублей. "Из них 760 миллионов рублей выделят на перевод частных домов на экологичные виды отопления. Более 600 миллионов рублей потратят на обновление парка подвижного состава города. По транспортным магистралям планируют запустить новые электробусы и установить зарядные станции для них", - отмечается в релизе.Реализация мероприятий нацпроекта "Экология" находится под личным контролем губернатора Александра Усса. Всего до конца 2024 года в рамках нацпроекта будет выделено около 4 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796113167.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, красноярск, александр усс, общественный транспорт
10:16 20.06.2022
 

Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Почти 2 миллиарда рублей в течение двух лет получит Красноярск из федерального бюджета на улучшение экологической обстановки, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, деньги будут выделены в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера подписали первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов и председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время деловой встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО РЖД Олегом Белозеровым - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:25Петербургский международный экономический форум — 2022
РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества
"В этом году на мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха Красноярск получит 588 миллионов рублей. Из них 443 миллионов рублей направят на приобретение экологически чистого транспорта – троллейбусов с автономным ходом. Еще 145 миллионов рублей потратят на реализацию комплексной программы по переводу частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды топлива", - говорится в сообщении.
В 2023 году в краевой центр направят около 1,4 миллиарда рублей. "Из них 760 миллионов рублей выделят на перевод частных домов на экологичные виды отопления. Более 600 миллионов рублей потратят на обновление парка подвижного состава города. По транспортным магистралям планируют запустить новые электробусы и установить зарядные станции для них", - отмечается в релизе.
Реализация мероприятий нацпроекта "Экология" находится под личным контролем губернатора Александра Усса. Всего до конца 2024 года в рамках нацпроекта будет выделено около 4 миллиардов рублей.
 
Красноярский крайКрасноярскАлександр УссОбщественный транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала