https://ria.ru/20220620/krasnoyarsk-1796668580.html

Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы

Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы - РИА Новости, 20.06.2022

Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы

Почти 2 миллиарда рублей в течение двух лет получит Красноярск из федерального бюджета на улучшение экологической обстановки, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:16

2022-06-20T10:16

2022-06-20T10:16

красноярский край

красноярск

александр усс

общественный транспорт

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КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Почти 2 миллиарда рублей в течение двух лет получит Красноярск из федерального бюджета на улучшение экологической обстановки, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.По ее данным, деньги будут выделены в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера подписали первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов и председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин."В этом году на мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха Красноярск получит 588 миллионов рублей. Из них 443 миллионов рублей направят на приобретение экологически чистого транспорта – троллейбусов с автономным ходом. Еще 145 миллионов рублей потратят на реализацию комплексной программы по переводу частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды топлива", - говорится в сообщении.В 2023 году в краевой центр направят около 1,4 миллиарда рублей. "Из них 760 миллионов рублей выделят на перевод частных домов на экологичные виды отопления. Более 600 миллионов рублей потратят на обновление парка подвижного состава города. По транспортным магистралям планируют запустить новые электробусы и установить зарядные станции для них", - отмечается в релизе.Реализация мероприятий нацпроекта "Экология" находится под личным контролем губернатора Александра Усса. Всего до конца 2024 года в рамках нацпроекта будет выделено около 4 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796113167.html

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Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, александр усс, общественный транспорт