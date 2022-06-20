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Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции - РИА Новости, 20.06.2022
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Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции - РИА Новости, 20.06.2022
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:13
2022-06-20T12:21
узбекистан
в мире
шавкат мирзиеев
конституция
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ТАШКЕНТ, 20 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию.Ранее Мирзиеев выступил с инициативой обновить конституцию к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон. Президент Узбекистана в понедельник проводит встречу с членами комиссии."Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа – настоящая народная конституция", - заявил на встрече Мирзиеев. Слова президента приводит замглавы его администрации, пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Президент Узбекистана отметил, что проведение референдума будет соответствовать принципу "единственным источником и автором конституции является народ". "Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: новая конституция Узбекистана – моя конституция", - добавил Мирзиеев.Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
https://ria.ru/20220524/vzaimodeystvie-1790415251.html
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узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев, конституция
12:13 20.06.2022 (обновлено: 12:21 20.06.2022)
 
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции

Президент Узбекистана Мирзиеев предложил провести референдум по изменениям в конституцию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТАШКЕНТ, 20 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию.
Ранее Мирзиеев выступил с инициативой обновить конституцию к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон. Президент Узбекистана в понедельник проводит встречу с членами комиссии.
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"Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа – настоящая народная конституция", - заявил на встрече Мирзиеев. Слова президента приводит замглавы его администрации, пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Президент Узбекистана отметил, что проведение референдума будет соответствовать принципу "единственным источником и автором конституции является народ". "Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: новая конституция Узбекистана – моя конституция", - добавил Мирзиеев.
Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
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