https://ria.ru/20220620/konstitutsiya-1796707862.html

Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции

Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции - РИА Новости, 20.06.2022

Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:13

2022-06-20T12:13

2022-06-20T12:21

узбекистан

в мире

шавкат мирзиеев

конституция

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ТАШКЕНТ, 20 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию.Ранее Мирзиеев выступил с инициативой обновить конституцию к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон. Президент Узбекистана в понедельник проводит встречу с членами комиссии."Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа – настоящая народная конституция", - заявил на встрече Мирзиеев. Слова президента приводит замглавы его администрации, пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Президент Узбекистана отметил, что проведение референдума будет соответствовать принципу "единственным источником и автором конституции является народ". "Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: новая конституция Узбекистана – моя конституция", - добавил Мирзиеев.Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

https://ria.ru/20220524/vzaimodeystvie-1790415251.html

https://ria.ru/20220509/mirzieev-1787624490.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев, конституция