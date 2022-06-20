https://ria.ru/20220620/konfiskatsiya-1796757939.html
В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций
В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций - РИА Новости, 20.06.2022
В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций
В Германии впервые конфисковали недвижимость граждан России после введения санкций из-за спецоперации на Украине, передает телеканал n-tv со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:33
2022-06-20T14:33
2022-06-20T15:20
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санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. В Германии впервые конфисковали недвижимость граждан России после введения санкций из-за спецоперации на Украине, передает телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена.Сообщается, что речь идет о трех квартирах в столице Баварии и банковском счете "для перевода арендной платы".Имя владельцев недвижимости не разглашается. При этом указывается, что это якобы супружеская пара: супруг — "член Госдумы", его жена проживает в Мюнхене.После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС последовательно ввел шесть пакетов санкций против России. Так, по данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов страны. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792944559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, госдума рф, германия, россия, санкции, санкции в отношении россии
14:33 20.06.2022 (обновлено: 15:20 20.06.2022)
В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций
Прокуратура Мюнхена сообщила о конфискации трех квартир у россиян из-за санкций