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Международная конференция по промдизайну "Design Day 2050" пройдет в Москве - РИА Новости, 20.06.2022
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Международная конференция по промдизайну "Design Day 2050" пройдет в Москве
Международная конференция по промдизайну "Design Day 2050" пройдет в Москве - РИА Новости, 20.06.2022
Международная конференция по промдизайну "Design Day 2050" пройдет в Москве
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ приглашает принять участие в III Международной конференции по промышленному дизайну "Design Day... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:09
2022-06-20T17:09
пресс-релизы
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МОСКВА, 20 июн - 2050.ЛАБ. Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ приглашает принять участие в III Международной конференции по промышленному дизайну "Design Day 2050"Дата и время проведения: 29 июня 2022, 10:00-17:00 (офлайн+онлайн).Место проведения: "Точка рождения инноваций НИТУ "МИСиС".Подробнее по ссылке.Вас ждет масштабная стратегическая сессия "Дизайн для жизни: время новых возможностей" с участием топ-менеджеров компаний МТС, ТМХ, НИТУ "МИСиС", SberDevices, Сколково. Модератором выступит генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская. Подробная программа уже на сайте Design Day 2050 (2050lab.ru).В рамках дизайн-диалога "Опыт и практика защиты авторского права в промышленном дизайне" заместитель генерального директора Smirnov Design Павел Зиновьев, основатель дизайн-студии "МАСШТАБ" Ирина Жданова и директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская обсудят суперактуальные вопросы контроля соблюдения авторского права в нашей стране.Кейс – сессию "Горизонт дизайна 2050" проведут Алексей Шаршаков – шеф-дизайнер и Максим Чащин – директор дизайн-студии 2050.ЛАБ. Они сойдутся в настоящем дизайн-баттле, а также покажут крутые концепты, отмеченные престижными премиями!Особый интерес представляет международный блок "Проектирование счастья", который рассказывает о том, что синергия эмоций дизайнера и вовлеченность пользователей создают продукт, приносящий счастье пользователю. Экспертами выступают: промышленный дизайнер из Японии Кадзуаки Сузуки, основатель и директор индийской школы дизайна SXILL Вайнит Радж Капур и Евгений Коржов – эксперт Ворлдскиллс Россия в компетенции Industrial Design, доцент магистерской программы "Промдизайн и инжиниринг" НИТУ "МИСиС".На конференции состоится публичная защита проектов участников Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Кстати, до 23 июня вы тоже можете подать заявку на участие на сайте. Индустриальным партнером этого года является ПАО "МТС". Предмет проектирования будет из сферы бытовых приборов линейки МТС.По всем вопросам обращайтесь:Татьяна АлексееваPR-директор 2050.ЛАБ+7 (910) 430-23-86Email2050lab.ruПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
17:09 20.06.2022

Международная конференция по промдизайну "Design Day 2050" пройдет в Москве

© 2050.ЛАБМеждународная конференция по промдизайну "Design Day 2050" пройдет в Москве
Международная конференция по промдизайну Design Day 2050 пройдет в Москве
© 2050.ЛАБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - 2050.ЛАБ. Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ приглашает принять участие в III Международной конференции по промышленному дизайну "Design Day 2050"
Дата и время проведения: 29 июня 2022, 10:00-17:00 (офлайн+онлайн).
Место проведения: "Точка рождения инноваций НИТУ "МИСиС".
Подробнее по ссылке.
Вас ждет масштабная стратегическая сессия "Дизайн для жизни: время новых возможностей" с участием топ-менеджеров компаний МТС, ТМХ, НИТУ "МИСиС", SberDevices, Сколково. Модератором выступит генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская. Подробная программа уже на сайте Design Day 2050 (2050lab.ru).
В рамках дизайн-диалога "Опыт и практика защиты авторского права в промышленном дизайне" заместитель генерального директора Smirnov Design Павел Зиновьев, основатель дизайн-студии "МАСШТАБ" Ирина Жданова и директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская обсудят суперактуальные вопросы контроля соблюдения авторского права в нашей стране.
Кейс – сессию "Горизонт дизайна 2050" проведут Алексей Шаршаков – шеф-дизайнер и Максим Чащин – директор дизайн-студии 2050.ЛАБ. Они сойдутся в настоящем дизайн-баттле, а также покажут крутые концепты, отмеченные престижными премиями!
Особый интерес представляет международный блок "Проектирование счастья", который рассказывает о том, что синергия эмоций дизайнера и вовлеченность пользователей создают продукт, приносящий счастье пользователю. Экспертами выступают: промышленный дизайнер из Японии Кадзуаки Сузуки, основатель и директор индийской школы дизайна SXILL Вайнит Радж Капур и Евгений Коржов – эксперт Ворлдскиллс Россия в компетенции Industrial Design, доцент магистерской программы "Промдизайн и инжиниринг" НИТУ "МИСиС".
На конференции состоится публичная защита проектов участников Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Кстати, до 23 июня вы тоже можете подать заявку на участие на сайте. Индустриальным партнером этого года является ПАО "МТС". Предмет проектирования будет из сферы бытовых приборов линейки МТС.
По всем вопросам обращайтесь:
Татьяна Алексеева
PR-директор 2050.ЛАБ
+7 (910) 430-23-86
Email
2050lab.ru
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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