https://ria.ru/20220620/kitay-1796763573.html
В Китае провели испытания наземной системы противоракетной обороны
В Китае провели испытания наземной системы противоракетной обороны - РИА Новости, 20.06.2022
В Китае провели испытания наземной системы противоракетной обороны
Китай провел успешные испытания системы противоракетной обороны наземного базирования, сообщает министерство обороны КНР. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:50
2022-06-20T14:50
2022-06-20T14:53
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ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Китай провел успешные испытания системы противоракетной обороны наземного базирования, сообщает министерство обороны КНР."Вечером 19 июня Китай успешно провел испытания системы наземного базирования для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети WeChat.В ведомстве добавили, что "испытания носят оборонительный характер и не направлены против других стран".
https://ria.ru/20220618/putin-1796446753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, минобороны китая, wechat
14:50 20.06.2022 (обновлено: 14:53 20.06.2022)
В Китае провели испытания наземной системы противоракетной обороны
В Китае успешно провели испытания системы противоракетной обороны наземного базирования