https://ria.ru/20220620/kitay-1796763573.html

В Китае провели испытания наземной системы противоракетной обороны

В Китае провели испытания наземной системы противоракетной обороны - РИА Новости, 20.06.2022

В Китае провели испытания наземной системы противоракетной обороны

Китай провел успешные испытания системы противоракетной обороны наземного базирования, сообщает министерство обороны КНР. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:50

2022-06-20T14:50

2022-06-20T14:53

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ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Китай провел успешные испытания системы противоракетной обороны наземного базирования, сообщает министерство обороны КНР."Вечером 19 июня Китай успешно провел испытания системы наземного базирования для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети WeChat.В ведомстве добавили, что "испытания носят оборонительный характер и не направлены против других стран".

https://ria.ru/20220618/putin-1796446753.html

китай

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, минобороны китая, wechat