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Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде
Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде - РИА Новости, 20.06.2022
Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал население региона не верить украинской пропаганде, которая... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:45
2022-06-20T09:45
2022-06-20T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал население региона не верить украинской пропаганде, которая "накачивает негативом" людей."Разные каналы вас накачивают негативом. Не обращайте внимания. Помните, что на самом деле все прекрасно, жизнь требует лучшего от нас. Требует лучшей самоорганизации, лучшей помощи, особенно в сложившейся ситуации, в которой мы сегодня находимся. Я искренне верю, что мы все сможем противостоять неверию и изменить ситуацию к лучшему", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.По его словам, Херсонская область развивается, ситуация в регионе обязательно будет меняться в лучшую сторону.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, херсонская область , запорожская область, украина
09:45 20.06.2022 (обновлено: 09:50 20.06.2022)
Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде
Замглавы ВГА Стремоусов призвал не верить украинской пропаганде, она накачивает негативом