Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/kherson-1796661566.html
Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде
Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде - РИА Новости, 20.06.2022
Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал население региона не верить украинской пропаганде, которая... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:45
2022-06-20T09:50
в мире
херсонская область
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал население региона не верить украинской пропаганде, которая "накачивает негативом" людей."Разные каналы вас накачивают негативом. Не обращайте внимания. Помните, что на самом деле все прекрасно, жизнь требует лучшего от нас. Требует лучшей самоорганизации, лучшей помощи, особенно в сложившейся ситуации, в которой мы сегодня находимся. Я искренне верю, что мы все сможем противостоять неверию и изменить ситуацию к лучшему", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.По его словам, Херсонская область развивается, ситуация в регионе обязательно будет меняться в лучшую сторону.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html
херсонская область
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f582f968d9a07b00970cf8802a66627e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , запорожская область, украина
09:45 20.06.2022 (обновлено: 09:50 20.06.2022)
 
Власти Херсонской области призвали не верить украинской пропаганде

Замглавы ВГА Стремоусов призвал не верить украинской пропаганде, она накачивает негативом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал население региона не верить украинской пропаганде, которая "накачивает негативом" людей.
"Разные каналы вас накачивают негативом. Не обращайте внимания. Помните, что на самом деле все прекрасно, жизнь требует лучшего от нас. Требует лучшей самоорганизации, лучшей помощи, особенно в сложившейся ситуации, в которой мы сегодня находимся. Я искренне верю, что мы все сможем противостоять неверию и изменить ситуацию к лучшему", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.
По его словам, Херсонская область развивается, ситуация в регионе обязательно будет меняться в лучшую сторону.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Жители идут по улице на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:30Специальная военная операция на Украине
Беженцы из Мариуполя отказываются от медпомощи из-за украинской пропаганды
 
В миреХерсонская областьЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала