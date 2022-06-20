14:40 20.06.2022 (обновлено: 18:31 20.06.2022)
Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза
Депутат Слуцкий заявил, что жизни жителей Калининграда не волнуют Евросоюз
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, так же как ранее их не волновали жизни населения Донбасса, блокада Калининграда – это цинизм и лицемерие, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается.
"Снова цинизм и лицемерие. Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, как в свое время не волновали и судьбы жителей Донбасса", - написал он. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов и суверенитета, о чем было сообщено временной поверенной в делах Литвы.
"Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов и своего суверенитета. И об этом уже было объявлено временной поверенной в делах Литвы", - добавил он. Он уточнил, что Литва "с разрешения ЕС" объявила блокаду региону РФ.
"По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, решение принималось после консультаций с Еврокомиссией. Получается, с разрешения ЕС Вильнюс решил объявить блокаду целому российскому региону", - заключил он.