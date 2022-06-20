https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796760247.html

Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза

Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза - РИА Новости, 20.06.2022

Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза

Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, так же как ранее их не волновали жизни населения Донбасса, блокада Калининграда – это цинизм и лицемерие,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:40

2022-06-20T14:40

2022-06-20T18:31

политика

литва

евросоюз

калининград

калининградская область

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796830078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60e41a565a62b648669921d9251b6d27.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, так же как ранее их не волновали жизни населения Донбасса, блокада Калининграда – это цинизм и лицемерие, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается."Снова цинизм и лицемерие. Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, как в свое время не волновали и судьбы жителей Донбасса", - написал он. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов и суверенитета, о чем было сообщено временной поверенной в делах Литвы."Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов и своего суверенитета. И об этом уже было объявлено временной поверенной в делах Литвы", - добавил он. Он уточнил, что Литва "с разрешения ЕС" объявила блокаду региону РФ."По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, решение принималось после консультаций с Еврокомиссией. Получается, с разрешения ЕС Вильнюс решил объявить блокаду целому российскому региону", - заключил он.

https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html

литва

калининград

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, литва, евросоюз, калининград, калининградская область, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), санкции в отношении россии