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Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза - РИА Новости, 20.06.2022
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Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза
Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза - РИА Новости, 20.06.2022
Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза
Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, так же как ранее их не волновали жизни населения Донбасса, блокада Калининграда – это цинизм и лицемерие,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:40
2022-06-20T18:31
политика
литва
евросоюз
калининград
калининградская область
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, так же как ранее их не волновали жизни населения Донбасса, блокада Калининграда – это цинизм и лицемерие, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается."Снова цинизм и лицемерие. Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, как в свое время не волновали и судьбы жителей Донбасса", - написал он. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов и суверенитета, о чем было сообщено временной поверенной в делах Литвы."Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов и своего суверенитета. И об этом уже было объявлено временной поверенной в делах Литвы", - добавил он. Он уточнил, что Литва "с разрешения ЕС" объявила блокаду региону РФ."По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, решение принималось после консультаций с Еврокомиссией. Получается, с разрешения ЕС Вильнюс решил объявить блокаду целому российскому региону", - заключил он.
https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html
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политика, литва, евросоюз, калининград, калининградская область, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), санкции в отношении россии
14:40 20.06.2022 (обновлено: 18:31 20.06.2022)
 
Слуцкий назвал блокаду Калининграда цинизмом и лицемерием Евросоюза

Депутат Слуцкий заявил, что жизни жителей Калининграда не волнуют Евросоюз

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, так же как ранее их не волновали жизни населения Донбасса, блокада Калининграда – это цинизм и лицемерие, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается.
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"Снова цинизм и лицемерие. Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, как в свое время не волновали и судьбы жителей Донбасса", - написал он. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов и суверенитета, о чем было сообщено временной поверенной в делах Литвы.
"Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов и своего суверенитета. И об этом уже было объявлено временной поверенной в делах Литвы", - добавил он. Он уточнил, что Литва "с разрешения ЕС" объявила блокаду региону РФ.
"По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, решение принималось после консультаций с Еврокомиссией. Получается, с разрешения ЕС Вильнюс решил объявить блокаду целому российскому региону", - заключил он.
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ПолитикаЛитваЕвросоюзКалининградКалининградская областьРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Санкции в отношении России
 
 
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