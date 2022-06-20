https://ria.ru/20220620/italiya-1796902710.html

Над Италией нависла угроза засухи

Над Италией нависла угроза засухи - РИА Новости, 20.06.2022

Над Италией нависла угроза засухи

Ряд итальянских регионов готов объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основном северную и центральную части страны... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:45

2022-06-20T23:45

2022-06-20T23:45

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никола дзингаретти

италия

пьемонт

ломбардия

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РИМ, 20 июн – РИА Новости. Ряд итальянских регионов готов объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основном северную и центральную части страны на фоне сильной летней жары.Как сообщил телеканал Rainews24, в правительстве Италии в понедельник состоялось техническое совещание, участие в котором приняли представители профильных министерств, в том числе сельского хозяйства, экономического развития и по делам регионов, а также службы гражданской обороны. Министр сельского хозяйства Италии Стефано Патуанелли ранее назвал объявление чрезвычайной ситуации в связи с засухой неминуемым.Главная опасность угрожает двум северным областям Пьемонт и Ломбардия, где протекает самая полноводная река Италии По. Из-за отсутствия дождей, теплой зимы и отсутствия снега в Альпах ее уровень упал до самого низкого за последние 70 лет. По словам президента Пьемонта Альберто Чирио, уровень реки снизился на 72%. В ломбардской провинции Павия река потеряла 3,7 метра глубины, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.В этой связи власти Пьемонта обратились к правительству с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации и статуса стихийного бедствия для сельского хозяйства, в помощь которому предлагается применить воду из резервуаров для производства электроэнергии. В Пьемонте 170 муниципалитетов приняли распоряжения об ответственном использовании пресной воды, что заключается, в запрете на мытье машин и поливе садовых участков, еще 10 вынуждены прибегнуть к перекрытиям пресной воды на ночь.С аналогичными инициативами выступили руководители Ломбардии, столичного Лацио и северной Фриули-Венеция-Джулии.Как заявил президент Лацио Никола Дзингаретти, режим стихийного бедствия в регионе призван обеспечить принятие первых мер и привести мэров к первым действиям "по сдерживанию" угрозы засухой.Ситуация с водными ресурсами осложняется установившейся на Апеннинах жарой. Более того, с понедельника в Италию придет антициклон "Харон", который на неделю, а то и 10 дней, обеспечит температуры в 38-40, а на Юге и до +43 градусов.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, никола дзингаретти, италия, пьемонт, ломбардия