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Над Италией нависла угроза засухи - РИА Новости, 20.06.2022
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Над Италией нависла угроза засухи
Над Италией нависла угроза засухи - РИА Новости, 20.06.2022
Над Италией нависла угроза засухи
Ряд итальянских регионов готов объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основном северную и центральную части страны... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:45
2022-06-20T23:45
в мире
никола дзингаретти
италия
пьемонт
ломбардия
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РИМ, 20 июн – РИА Новости. Ряд итальянских регионов готов объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основном северную и центральную части страны на фоне сильной летней жары.Как сообщил телеканал Rainews24, в правительстве Италии в понедельник состоялось техническое совещание, участие в котором приняли представители профильных министерств, в том числе сельского хозяйства, экономического развития и по делам регионов, а также службы гражданской обороны. Министр сельского хозяйства Италии Стефано Патуанелли ранее назвал объявление чрезвычайной ситуации в связи с засухой неминуемым.Главная опасность угрожает двум северным областям Пьемонт и Ломбардия, где протекает самая полноводная река Италии По. Из-за отсутствия дождей, теплой зимы и отсутствия снега в Альпах ее уровень упал до самого низкого за последние 70 лет. По словам президента Пьемонта Альберто Чирио, уровень реки снизился на 72%. В ломбардской провинции Павия река потеряла 3,7 метра глубины, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.В этой связи власти Пьемонта обратились к правительству с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации и статуса стихийного бедствия для сельского хозяйства, в помощь которому предлагается применить воду из резервуаров для производства электроэнергии. В Пьемонте 170 муниципалитетов приняли распоряжения об ответственном использовании пресной воды, что заключается, в запрете на мытье машин и поливе садовых участков, еще 10 вынуждены прибегнуть к перекрытиям пресной воды на ночь.С аналогичными инициативами выступили руководители Ломбардии, столичного Лацио и северной Фриули-Венеция-Джулии.Как заявил президент Лацио Никола Дзингаретти, режим стихийного бедствия в регионе призван обеспечить принятие первых мер и привести мэров к первым действиям "по сдерживанию" угрозы засухой.Ситуация с водными ресурсами осложняется установившейся на Апеннинах жарой. Более того, с понедельника в Италию придет антициклон "Харон", который на неделю, а то и 10 дней, обеспечит температуры в 38-40, а на Юге и до +43 градусов.
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в мире, никола дзингаретти, италия, пьемонт, ломбардия
23:45 20.06.2022
 
Над Италией нависла угроза засухи

Ряд итальянских регионов готов объявить режим стихийного бедствия из-за засухи

CC BY-SA 4.0 / NikonZ7II / Порта-Маджоре (Большие ворота) или Пренестинские ворота в Риме
Порта-Маджоре (Большие ворота) или Пренестинские ворота в Риме - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
CC BY-SA 4.0 / NikonZ7II /
Порта-Маджоре (Большие ворота) или Пренестинские ворота в Риме. Архивное фото
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РИМ, 20 июн – РИА Новости. Ряд итальянских регионов готов объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основном северную и центральную части страны на фоне сильной летней жары.
Как сообщил телеканал Rainews24, в правительстве Италии в понедельник состоялось техническое совещание, участие в котором приняли представители профильных министерств, в том числе сельского хозяйства, экономического развития и по делам регионов, а также службы гражданской обороны. Министр сельского хозяйства Италии Стефано Патуанелли ранее назвал объявление чрезвычайной ситуации в связи с засухой неминуемым.
Главная опасность угрожает двум северным областям Пьемонт и Ломбардия, где протекает самая полноводная река Италии По. Из-за отсутствия дождей, теплой зимы и отсутствия снега в Альпах ее уровень упал до самого низкого за последние 70 лет. По словам президента Пьемонта Альберто Чирио, уровень реки снизился на 72%. В ломбардской провинции Павия река потеряла 3,7 метра глубины, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
В этой связи власти Пьемонта обратились к правительству с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации и статуса стихийного бедствия для сельского хозяйства, в помощь которому предлагается применить воду из резервуаров для производства электроэнергии. В Пьемонте 170 муниципалитетов приняли распоряжения об ответственном использовании пресной воды, что заключается, в запрете на мытье машин и поливе садовых участков, еще 10 вынуждены прибегнуть к перекрытиям пресной воды на ночь.
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С аналогичными инициативами выступили руководители Ломбардии, столичного Лацио и северной Фриули-Венеция-Джулии.
Как заявил президент Лацио Никола Дзингаретти, режим стихийного бедствия в регионе призван обеспечить принятие первых мер и привести мэров к первым действиям "по сдерживанию" угрозы засухой.
Ситуация с водными ресурсами осложняется установившейся на Апеннинах жарой. Более того, с понедельника в Италию придет антициклон "Харон", который на неделю, а то и 10 дней, обеспечит температуры в 38-40, а на Юге и до +43 градусов.
 
В миреНикола ДзингареттиИталияПьемонтЛомбардия
 
 
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