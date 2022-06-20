https://ria.ru/20220620/investitsii-1796716035.html

ИТ-компании ОЭЗ Москвы увеличили инвестиции на 70 процентов

ИТ-компании ОЭЗ Москвы увеличили инвестиции на 70 процентов - РИА Новости, 20.06.2022

ИТ-компании ОЭЗ Москвы увеличили инвестиции на 70 процентов

Объем инвестиций ИТ-компаний, работающих на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", в 2021 году вырос более,чем на 70%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:27

2022-06-20T12:27

2022-06-20T12:27

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Объем инвестиций ИТ-компаний, работающих на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", в 2021 году вырос более,чем на 70%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, росту объема вложений способствуют комфортные условия для инвесторов в особой экономической зоне столицы и возросший спрос на услуги и продукцию компаний.В настоящее время статус резидента особой экономической зоны имеют 90 компаний. Они представляют шесть основных кластеров, в том числе кластер информационно-коммуникационных технологий.При этом, более четверти общего объема инвестиций ИТ-сектора пришлось на долю четырех новых резидентов, которые присоединились к ней в 2021 году.

https://ria.ru/20220617/investitsii-1796330749.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (политик), владислав овчинский, москва