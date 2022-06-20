https://ria.ru/20220620/investitsii-1796716035.html
ИТ-компании ОЭЗ Москвы увеличили инвестиции на 70 процентов
ИТ-компании ОЭЗ Москвы увеличили инвестиции на 70 процентов - РИА Новости, 20.06.2022
ИТ-компании ОЭЗ Москвы увеличили инвестиции на 70 процентов
Объем инвестиций ИТ-компаний, работающих на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", в 2021 году вырос более,чем на 70%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:27
2022-06-20T12:27
2022-06-20T12:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Объем инвестиций ИТ-компаний, работающих на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", в 2021 году вырос более,чем на 70%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, росту объема вложений способствуют комфортные условия для инвесторов в особой экономической зоне столицы и возросший спрос на услуги и продукцию компаний.В настоящее время статус резидента особой экономической зоны имеют 90 компаний. Они представляют шесть основных кластеров, в том числе кластер информационно-коммуникационных технологий.При этом, более четверти общего объема инвестиций ИТ-сектора пришлось на долю четырех новых резидентов, которые присоединились к ней в 2021 году.
https://ria.ru/20220617/investitsii-1796330749.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир ефимов (политик), владислав овчинский, москва
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Объем инвестиций ИТ-компаний, работающих на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", в 2021 году вырос более,чем на 70%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Резиденты особой экономической зоны Москвы
, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
По его словам, росту объема вложений способствуют комфортные условия для инвесторов в особой экономической зоне столицы и возросший спрос на услуги и продукцию компаний.
В настоящее время статус резидента особой экономической зоны имеют 90 компаний. Они представляют шесть основных кластеров, в том числе кластер информационно-коммуникационных технологий.
"ИТ-кластер особой экономической зоны Москвы сейчас включает 13 предприятий. Его резиденты с 2006 года инвестировали в свои проекты на территории ОЭЗ уже около 11,5 миллиардоврублей", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
При этом, более четверти общего объема инвестиций ИТ-сектора пришлось на долю четырех новых резидентов, которые присоединились к ней в 2021 году.