https://ria.ru/20220620/inoagenty-1796868322.html

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"*

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"* - РИА Новости, 20.06.2022

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"*

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Первый научный"*, созданную ранее попавшим в данный перечень... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:44

2022-06-20T19:44

2022-06-20T19:50

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

общество

евгений понасенков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Первый научный"*, созданную ранее попавшим в данный перечень блогером Евгением Понасенковым*, сообщается на сайте министерства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Первый научный"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н.*" ,- говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идет о добросовестном выполнении Понасенковым* требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.Обязанность по регистрации в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена законом "О средствах массовой информации".Понасенков* был включен в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220620/shulman-1796666275.html

https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество, евгений понасенков