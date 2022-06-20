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Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"* - РИА Новости, 20.06.2022
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Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"*
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"* - РИА Новости, 20.06.2022
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"*
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Первый научный"*, созданную ранее попавшим в данный перечень... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:44
2022-06-20T19:50
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
общество
евгений понасенков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Первый научный"*, созданную ранее попавшим в данный перечень блогером Евгением Понасенковым*, сообщается на сайте министерства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Первый научный"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н.*" ,- говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идет о добросовестном выполнении Понасенковым* требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.Обязанность по регистрации в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена законом "О средствах массовой информации".Понасенков* был включен в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220620/shulman-1796666275.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество, евгений понасенков
19:44 20.06.2022 (обновлено: 19:50 20.06.2022)
 
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"*

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный" блогера Понасенкова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Первый научный"*, созданную ранее попавшим в данный перечень блогером Евгением Понасенковым*, сообщается на сайте министерства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Первый научный"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н.*" ,- говорится в сообщении.
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Суд объяснил, почему не исключил Шульман* из списка иноагентов
Подчеркивается, что речь идет о добросовестном выполнении Понасенковым* требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
Обязанность по регистрации в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена законом "О средствах массовой информации".
Понасенков* был включен в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)РоссияОбществоЕвгений Понасенков
 
 
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