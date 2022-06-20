https://ria.ru/20220620/inoagenty-1796868322.html
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"*
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"* - РИА Новости, 20.06.2022
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"*
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Первый научный"*, созданную ранее попавшим в данный перечень... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:44
2022-06-20T19:44
2022-06-20T19:50
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
общество
евгений понасенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Первый научный"*, созданную ранее попавшим в данный перечень блогером Евгением Понасенковым*, сообщается на сайте министерства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Первый научный"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н.*" ,- говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идет о добросовестном выполнении Понасенковым* требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.Обязанность по регистрации в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена законом "О средствах массовой информации".Понасенков* был включен в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220620/shulman-1796666275.html
https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_23a0feffa3e75f46ce5f64eef7ef60ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество, евгений понасенков
19:44 20.06.2022 (обновлено: 19:50 20.06.2022)
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный"*
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Первый Научный" блогера Понасенкова
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Первый научный"*, созданную ранее попавшим в данный перечень блогером Евгением Понасенковым*, сообщается на сайте министерства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России
от 20 июня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Первый научный"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н.*" ,- говорится в сообщении.
Подчеркивается, что речь идет о добросовестном выполнении Понасенковым* требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
Обязанность по регистрации в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена законом "О средствах массовой информации".
Понасенков* был включен в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля.
* СМИ, выполняющее функции иноагента