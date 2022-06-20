https://ria.ru/20220620/importozameschenie-1796717295.html
Запорожские власти пообещали помогать импортозамещению своей продукцией
Запорожские власти пообещали помогать импортозамещению своей продукцией - РИА Новости, 20.06.2022
Запорожские власти пообещали помогать импортозамещению своей продукцией
Продукция предприятий с освобожденных территорий Запорожской области поможет импортозамещению в России, заявил член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:29
2022-06-20T12:29
2022-06-20T12:29
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
запорожская область
ситуация в днр и лнр
импортозамещение
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Продукция предприятий с освобожденных территорий Запорожской области поможет импортозамещению в России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ."Значительная часть продукции (региона), которая выпускается – важна для импортозамещения. Для того, чтобы Россия была неуязвима от Запада. А все-таки сделанная в Мелитополе, Энергодаре или сделанная продукция в Бердянске – это уже сделанная в России. Хоть пока не полностью официально, с точки зрения нашего возвращения в родную гавань, но шаг за шагом мы приближаемся к этой цели", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".Малый и средний бизнес на освобожденной территории Запорожья оживает, активность деятельности нарастает с каждым днем, отметил он. Сейчас важной задачей является запуск крупных предприятий и производств, что позволит обеспечить работой и средствами тысячи людей, добавил Рогов.
https://ria.ru/20220620/vino-1796642391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр, импортозамещение, санкции в отношении россии
Запорожские власти пообещали помогать импортозамещению своей продукцией
Член Запорожской ВГА Рогов: местная продукция поможет импортозамещению в России