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Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/gumpomosch-1796895975.html
Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи
Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 20.06.2022
Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи
Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:22
2022-06-20T22:37
в мире
владимир путин
украина
россия
луганская народная республика
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 004,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 193 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 393 тонны гуманитарной помощи", – сказал он на брифинге.По его словам, в понедельник проводятся четыре гуманитарные акции в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины, в ходе которых населению передают 614,5 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:22 20.06.2022 (обновлено: 22:37 20.06.2022)
 
Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи

Мизинцев: Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области
Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости
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Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 004,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 193 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 393 тонны гуманитарной помощи", – сказал он на брифинге.
По его словам, в понедельник проводятся четыре гуманитарные акции в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины, в ходе которых населению передают 614,5 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
Посмотреть
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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