22:22 20.06.2022 (обновлено: 22:37 20.06.2022)
Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи
Мизинцев: Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области
Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 004,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 193 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 393 тонны гуманитарной помощи", – сказал он на брифинге.
По его словам, в понедельник проводятся четыре гуманитарные акции в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины, в ходе которых населению передают 614,5 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.