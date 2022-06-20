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Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи

Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 20.06.2022

Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гумпомощи

Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:22

2022-06-20T22:22

2022-06-20T22:37

в мире

владимир путин

украина

россия

луганская народная республика

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Россия с марта доставила на Украину более 34 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 004,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 193 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 393 тонны гуманитарной помощи", – сказал он на брифинге.По его словам, в понедельник проводятся четыре гуманитарные акции в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины, в ходе которых населению передают 614,5 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф)