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Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга
Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга - РИА Новости, 20.06.2022
Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга
Расходы на обслуживание долга РФ уже достигают 1,4 триллиона рублей в год, а в 2025 году будут превышать 2 триллиона рублей даже при умеренных займах, сообщил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:44
2022-06-20T14:44
2022-06-20T14:59
экономика
россия
госдума рф
антон силуанов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Расходы на обслуживание долга РФ уже достигают 1,4 триллиона рублей в год, а в 2025 году будут превышать 2 триллиона рублей даже при умеренных займах, сообщил министр финансов России Антон Силуанов."Расходы по обслуживанию долга уже не маленькие, они с учетом предыдущих пандемийных заимствований выросли в два раза и сегодня составляют где-то триллион 400 миллиардов рублей, до пандемии они составляли ровно в половину меньше. В 2025 году, даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2 триллионный уровень", - сказал Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы.
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экономика, россия, госдума рф, антон силуанов
14:44 20.06.2022 (обновлено: 14:59 20.06.2022)
Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга
Министр финансов Силуанов: расходы по госдолгу достигли 1,4 триллиона рублей в год