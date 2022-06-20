https://ria.ru/20220620/gosdulg-1796761820.html

Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга

Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга - РИА Новости, 20.06.2022

Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга

Расходы на обслуживание долга РФ уже достигают 1,4 триллиона рублей в год, а в 2025 году будут превышать 2 триллиона рублей даже при умеренных займах, сообщил... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:44

2022-06-20T14:44

2022-06-20T14:59

экономика

россия

госдума рф

антон силуанов

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Расходы на обслуживание долга РФ уже достигают 1,4 триллиона рублей в год, а в 2025 году будут превышать 2 триллиона рублей даже при умеренных займах, сообщил министр финансов России Антон Силуанов."Расходы по обслуживанию долга уже не маленькие, они с учетом предыдущих пандемийных заимствований выросли в два раза и сегодня составляют где-то триллион 400 миллиардов рублей, до пандемии они составляли ровно в половину меньше. В 2025 году, даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2 триллионный уровень", - сказал Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы.

https://ria.ru/20220530/oplata-1791703252.html

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экономика, россия, госдума рф, антон силуанов