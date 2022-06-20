https://ria.ru/20220620/gladkov-1796814492.html
Белгородская область лидирует по объемам ввода жилья, заявил Гладков
Белгородская область лидирует по объемам ввода жилья, заявил Гладков - РИА Новости, 20.06.2022
Белгородская область лидирует по объемам ввода жилья, заявил Гладков
Белгородская область достигла показателя в 154,5% по объему многоквартирного жилья в стадии строительства, два важных показателя регионального проекта "Жилье" в РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:09
2022-06-20T17:09
2022-06-20T17:27
жилье
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Белгородская область достигла показателя в 154,5% по объему многоквартирного жилья в стадии строительства, два важных показателя регионального проекта "Жилье" в этом году перевыполнены, что позволяет области оставаться в лидерах среди других российских регионов, сообщило областное правительство."По объёму многоквартирного жилья в стадии строительства достигнут результат – 154,5%. По площади земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства – 103,2%", - говорится в сообщении. Такие цифры прозвучали на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Главной темой обсуждения стала положительная динамика ввода жилья. Ожидается, что её удастся достичь по итогам года благодаря принимаемым мерам."Для нас ввод жилья - очень важное направление. Регион всегда был среди лидеров. Независимо от общей ситуации мы должны выполнять свои обязательства перед жителями региона и правительством Российской Федерации", – отметил глава региона Вячеслав Гладков."Сейчас наш главный показатель – это объём жилищного строительства. Пока идём в графике. В первом квартале выполнили все пять показателей на 100%", – доложил заместитель губернатора Владимир Базаров.По его данным, на сегодняшний день в регионе введено 367 тысяч квадратных метров жилья, из запланированных 410 тысяч. В рамках федеральной программы "Стимул" национального проекта "Жильё и городская среда" введено 40 тысяч квадратных метров из 50-ти тысяч.В эти цифры входит строительство начальной школы на 100 мест в микрорайоне Разумное-71 Белгородского района. Она станет частью образовательного комплекса, в который также войдет существующий детский сад на 99 мест. Общая площадь объекта – почти три тысячи квадратных метров, а бюджет – более 230 миллионов рублей. Типовой проект уже реализован в микрорайонах Таврово-10, Стрелецкое-59 и Майский-8."Показатели по строительству школы очень хорошие. Практически всё уже закрыто кровлей, строители выходят на отделочные работы. Все материалы закуплены", – добавил Базаров.Помимо этого, в шести массивах индивидуальной застройки началось строительство новых дорог. На эти цели в программе "Стимул" предусмотрено федеральное финансирование – порядка 400 миллионов рублей.Более 100 километров сетей водоснабжения и водоотведения прокладывается в 11 микрорайонах ИЖС. На строительство выделено 567 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Из средств федеральной казны в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" выделено более 302 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220528/obstrely-1791414388.html
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жилье, вячеслав гладков, белгородский район
17:09 20.06.2022 (обновлено: 17:27 20.06.2022)
Белгородская область лидирует по объемам ввода жилья, заявил Гладков
Губернатор Гладков: белгородская область лидирует по объемам ввода жилья
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Белгородская область достигла показателя в 154,5% по объему многоквартирного жилья в стадии строительства, два важных показателя регионального проекта "Жилье" в этом году перевыполнены, что позволяет области оставаться в лидерах среди других российских регионов, сообщило областное правительство.
"По объёму многоквартирного жилья в стадии строительства достигнут результат – 154,5%. По площади земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства – 103,2%", - говорится в сообщении. Такие цифры прозвучали на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Главной темой обсуждения стала положительная динамика ввода жилья. Ожидается, что её удастся достичь по итогам года благодаря принимаемым мерам.
"Для нас ввод жилья - очень важное направление. Регион всегда был среди лидеров. Независимо от общей ситуации мы должны выполнять свои обязательства перед жителями региона и правительством Российской Федерации", – отметил глава региона Вячеслав Гладков
.
"Сейчас наш главный показатель – это объём жилищного строительства. Пока идём в графике. В первом квартале выполнили все пять показателей на 100%", – доложил заместитель губернатора Владимир Базаров.
По его данным, на сегодняшний день в регионе введено 367 тысяч квадратных метров жилья, из запланированных 410 тысяч. В рамках федеральной программы "Стимул" национального проекта "Жильё и городская среда" введено 40 тысяч квадратных метров из 50-ти тысяч.
В эти цифры входит строительство начальной школы на 100 мест в микрорайоне Разумное-71 Белгородского района
. Она станет частью образовательного комплекса, в который также войдет существующий детский сад на 99 мест. Общая площадь объекта – почти три тысячи квадратных метров, а бюджет – более 230 миллионов рублей. Типовой проект уже реализован в микрорайонах Таврово-10, Стрелецкое-59 и Майский-8.
"Показатели по строительству школы очень хорошие. Практически всё уже закрыто кровлей, строители выходят на отделочные работы. Все материалы закуплены", – добавил Базаров.
Помимо этого, в шести массивах индивидуальной застройки началось строительство новых дорог. На эти цели в программе "Стимул" предусмотрено федеральное финансирование – порядка 400 миллионов рублей.
Более 100 километров сетей водоснабжения и водоотведения прокладывается в 11 микрорайонах ИЖС. На строительство выделено 567 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Из средств федеральной казны в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" выделено более 302 миллионов рублей.