https://ria.ru/20220620/gazosnabzhenie-1796757466.html

Аксенов заявил об отсутствии рисков для газоснабжения в Крыму

Аксенов заявил об отсутствии рисков для газоснабжения в Крыму - РИА Новости, 20.06.2022

Аксенов заявил об отсутствии рисков для газоснабжения в Крыму

Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:33

2022-06-20T14:33

2022-06-20T14:46

экономика

жкх

черноморнефтегаз

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении."Газ подается в штатном режиме", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, откачка газа, добываемого на указанном месторождении, будет в аварийном режиме приостановлена. Недостаток компенсируют за счет подачи газа по газопроводу с Кубани."Газ полностью заменяется, весь объем. Рисков никаких с точки зрения газоснабжения для Крым нет", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20220620/obstrel-1796761663.html

республика крым

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экономика, жкх, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик), республика крым