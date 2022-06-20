https://ria.ru/20220620/gazosnabzhenie-1796757466.html
Аксенов заявил об отсутствии рисков для газоснабжения в Крыму
Аксенов заявил об отсутствии рисков для газоснабжения в Крыму - РИА Новости, 20.06.2022
Аксенов заявил об отсутствии рисков для газоснабжения в Крыму
Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:33
2022-06-20T14:33
2022-06-20T14:46
экономика
жкх
черноморнефтегаз
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении."Газ подается в штатном режиме", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, откачка газа, добываемого на указанном месторождении, будет в аварийном режиме приостановлена. Недостаток компенсируют за счет подачи газа по газопроводу с Кубани."Газ полностью заменяется, весь объем. Рисков никаких с точки зрения газоснабжения для Крым нет", - сказал Аксенов.
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РИА Новости
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экономика, жкх, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик), республика крым
14:33 20.06.2022 (обновлено: 14:46 20.06.2022)
Аксенов заявил об отсутствии рисков для газоснабжения в Крыму
Глава Крыма Аксенов: газ подается в штатном режиме, рисков для газоснабжения нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости.
Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, сообщил
глава республики Сергей Аксенов.
Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении.
"Газ подается в штатном режиме", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, откачка газа, добываемого на указанном месторождении, будет в аварийном режиме приостановлена. Недостаток компенсируют за счет подачи газа по газопроводу с Кубани.
"Газ полностью заменяется, весь объем. Рисков никаких с точки зрения газоснабжения для Крым нет", - сказал Аксенов.