ЯНАО и "Газпром" договорились о развитии рынка газомоторного топлива
Губернатор ЯНАО Артюхов и "Газпром" договорились о развитии рынка газомоторного топлива
Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава "Газпрома" Алексей Миллер договорились о развитии рынка газомоторного топлива в регионе, сообщает пресс-служба губернатора региона.
На площадке Петербургского международного экономического форума-2022 стороны подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Соглашение предусматривает развитие регионального парка транспорта и техники на природном газе и инфраструктуры для его заправки.
"Этот год на Ямале объявлен Годом экологии. Благодарю Алексея Борисовича и компанию "Газпром" за особое отношение к арктической природе и готовность вместе с нами работать над ее сохранением. Последние годы мы планомерно переводим общественный транспорт и коммунальную технику на экологичный и более выгодный природный газ. Сегодня каждый третий автобус у нас – на газомоторном топливе. Будем увеличивать долю такого транспорта и при поддержке компании создавать инфраструктуру для заправки", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
С 2018 года в округе закуплено более 90 единиц техники на экологичном топливе: 70 современных автобусов и 21 единица дорожно-коммунальной техники. В рамках региональной программы обновления общественного транспорта и техники до конца текущего года в муниципальные образования дополнительно поступит 53 газовых автобуса и 10 единиц дорожно-коммунальной техники на газомоторном топливе.
Для дальнейшего развития рынка газомоторного топлива необходимо расширение газозаправочной сети. Сейчас в округе действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: по одной в Салехарде и Новом Уренгое, две – в Надымском районе. Из них две – в Новом Уренгое и Надыме – принадлежат "Газпрому". Регион планирует создать еще три блочно-модульные заправки в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко, которые будут функционировать на базе муниципальных автотранспортных предприятий. В рамках соглашения "Газпром" проработает возможности дальнейшего развития газозаправочной инфраструктуры в ЯНАО, уточняет пресс-служба.