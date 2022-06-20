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ЯНАО и "Газпром" договорились о развитии рынка газомоторного топлива - РИА Новости, 20.06.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220620/gaz-1796810821.html
ЯНАО и "Газпром" договорились о развитии рынка газомоторного топлива
ЯНАО и "Газпром" договорились о развитии рынка газомоторного топлива - РИА Новости, 20.06.2022
ЯНАО и "Газпром" договорились о развитии рынка газомоторного топлива
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава "Газпрома" Алексей Миллер договорились о развитии рынка газомоторного топлива в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:01
2022-06-20T17:01
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
экономика
газпром
ямал
алексей миллер
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава "Газпрома" Алексей Миллер договорились о развитии рынка газомоторного топлива в регионе, сообщает пресс-служба губернатора региона.На площадке Петербургского международного экономического форума-2022 стороны подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Соглашение предусматривает развитие регионального парка транспорта и техники на природном газе и инфраструктуры для его заправки."Этот год на Ямале объявлен Годом экологии. Благодарю Алексея Борисовича и компанию "Газпром" за особое отношение к арктической природе и готовность вместе с нами работать над ее сохранением. Последние годы мы планомерно переводим общественный транспорт и коммунальную технику на экологичный и более выгодный природный газ. Сегодня каждый третий автобус у нас – на газомоторном топливе. Будем увеличивать долю такого транспорта и при поддержке компании создавать инфраструктуру для заправки", - приводятся в сообщении слова Артюхова.С 2018 года в округе закуплено более 90 единиц техники на экологичном топливе: 70 современных автобусов и 21 единица дорожно-коммунальной техники. В рамках региональной программы обновления общественного транспорта и техники до конца текущего года в муниципальные образования дополнительно поступит 53 газовых автобуса и 10 единиц дорожно-коммунальной техники на газомоторном топливе.Для дальнейшего развития рынка газомоторного топлива необходимо расширение газозаправочной сети. Сейчас в округе действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: по одной в Салехарде и Новом Уренгое, две – в Надымском районе. Из них две – в Новом Уренгое и Надыме – принадлежат "Газпрому". Регион планирует создать еще три блочно-модульные заправки в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко, которые будут функционировать на базе муниципальных автотранспортных предприятий. В рамках соглашения "Газпром" проработает возможности дальнейшего развития газозаправочной инфраструктуры в ЯНАО, уточняет пресс-служба.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, экономика, газпром, ямал, алексей миллер, дмитрий артюхов
17:01 20.06.2022
 
ЯНАО и "Газпром" договорились о развитии рынка газомоторного топлива

Губернатор ЯНАО Артюхов и "Газпром" договорились о развитии рынка газомоторного топлива

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава "Газпрома" Алексей Миллер договорились о развитии рынка газомоторного топлива в регионе, сообщает пресс-служба губернатора региона.
На площадке Петербургского международного экономического форума-2022 стороны подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Соглашение предусматривает развитие регионального парка транспорта и техники на природном газе и инфраструктуры для его заправки.
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"Этот год на Ямале объявлен Годом экологии. Благодарю Алексея Борисовича и компанию "Газпром" за особое отношение к арктической природе и готовность вместе с нами работать над ее сохранением. Последние годы мы планомерно переводим общественный транспорт и коммунальную технику на экологичный и более выгодный природный газ. Сегодня каждый третий автобус у нас – на газомоторном топливе. Будем увеличивать долю такого транспорта и при поддержке компании создавать инфраструктуру для заправки", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
С 2018 года в округе закуплено более 90 единиц техники на экологичном топливе: 70 современных автобусов и 21 единица дорожно-коммунальной техники. В рамках региональной программы обновления общественного транспорта и техники до конца текущего года в муниципальные образования дополнительно поступит 53 газовых автобуса и 10 единиц дорожно-коммунальной техники на газомоторном топливе.
Для дальнейшего развития рынка газомоторного топлива необходимо расширение газозаправочной сети. Сейчас в округе действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: по одной в Салехарде и Новом Уренгое, две – в Надымском районе. Из них две – в Новом Уренгое и Надыме – принадлежат "Газпрому". Регион планирует создать еще три блочно-модульные заправки в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко, которые будут функционировать на базе муниципальных автотранспортных предприятий. В рамках соглашения "Газпром" проработает возможности дальнейшего развития газозаправочной инфраструктуры в ЯНАО, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)РоссияЭкономикаГазпромЯмалАлексей МиллерДмитрий Артюхов
 
 
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