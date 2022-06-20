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30 июня в Красногорске пройдет бизнес-форум - РИА Новости, 20.06.2022
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30 июня в Красногорске пройдет бизнес-форум
30 июня в Красногорске пройдет бизнес-форум - РИА Новости, 20.06.2022
30 июня в Красногорске пройдет бизнес-форум
Форум "Франчайзинг: идеи для успешного бизнеса" пройдет в Красногорске (Московская область) 30 июня. На нем выступят успешные предприниматели, а также... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:29
2022-06-20T18:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Форум "Франчайзинг: идеи для успешного бизнеса" пройдет в Красногорске (Московская область) 30 июня. На нем выступят успешные предприниматели, а также зампредседателя правительства МО, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Об этом сообщил телеканал "360".Спикеры, среди которых лидеры рынка МО, расскажут начинающим предпринимателям, как открыть свою франшизу, а также какие меры поддержки франчайзинга есть в регионе. Предприниматели смогут узнать, как можно получить компенсацию до половины всех затрат на приобретение франшизы. На это в Московской области будет направлена новая субсидия. Успешные предприниматели поделятся своим опытом с начинающими и расскажут, в какой сфере актуально открыть франшизу сейчас.Мероприятие проводится при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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московская область (подмосковье)
18:29 20.06.2022
 

30 июня в Красногорске пройдет бизнес-форум

© Depositphotos / pressmasterДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Форум "Франчайзинг: идеи для успешного бизнеса" пройдет в Красногорске (Московская область) 30 июня. На нем выступят успешные предприниматели, а также зампредседателя правительства МО, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Об этом сообщил телеканал "360".
Спикеры, среди которых лидеры рынка МО, расскажут начинающим предпринимателям, как открыть свою франшизу, а также какие меры поддержки франчайзинга есть в регионе. Предприниматели смогут узнать, как можно получить компенсацию до половины всех затрат на приобретение франшизы. На это в Московской области будет направлена новая субсидия. Успешные предприниматели поделятся своим опытом с начинающими и расскажут, в какой сфере актуально открыть франшизу сейчас.
Мероприятие проводится при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
 
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