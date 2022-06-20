17:56 20.06.2022 (обновлено: 18:12 20.06.2022)
Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран
Орбан поддержал статус кандидата в ЕС для Украины, Молдавии, Грузии и Боснии и Герцеговины
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине, сообщил глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши.
"Виктор Орбан согласился с предложением ЕС предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС. Однако он добавил, что Венгрия, наряду с несколькими другими государствами-членами, считает, что в случае Грузии и Боснии необходимо также обеспечить статус кандидата, причем в том же темпе", - приводит слова главы пресс-службы агентство MTI. По словам Хаваши, Орбан принимал участие в онлайн-встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем наряду с главами правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.
Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.