https://ria.ru/20220620/evrosoyuz-1796826334.html

Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран

Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран - РИА Новости, 20.06.2022

Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:56

2022-06-20T17:56

2022-06-20T18:12

в мире

виктор орбан

украина

молдавия

грузия

евросоюз

босния и герцеговина

венгрия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине, сообщил глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши."Виктор Орбан согласился с предложением ЕС предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС. Однако он добавил, что Венгрия, наряду с несколькими другими государствами-членами, считает, что в случае Грузии и Боснии необходимо также обеспечить статус кандидата, причем в том же темпе", - приводит слова главы пресс-службы агентство MTI. По словам Хаваши, Орбан принимал участие в онлайн-встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем наряду с главами правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

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грузия

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор орбан, украина, молдавия, грузия, евросоюз, босния и герцеговина, венгрия