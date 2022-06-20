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Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран - РИА Новости, 20.06.2022
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Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран
Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран - РИА Новости, 20.06.2022
Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:56
2022-06-20T18:12
в мире
виктор орбан
украина
молдавия
грузия
евросоюз
босния и герцеговина
венгрия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине, сообщил глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши."Виктор Орбан согласился с предложением ЕС предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС. Однако он добавил, что Венгрия, наряду с несколькими другими государствами-членами, считает, что в случае Грузии и Боснии необходимо также обеспечить статус кандидата, причем в том же темпе", - приводит слова главы пресс-службы агентство MTI. По словам Хаваши, Орбан принимал участие в онлайн-встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем наряду с главами правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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в мире, виктор орбан, украина, молдавия, грузия, евросоюз, босния и герцеговина, венгрия
17:56 20.06.2022 (обновлено: 18:12 20.06.2022)
 
Орбан выступил за статус кандидата в члены ЕС для четырех стран

Орбан поддержал статус кандидата в ЕС для Украины, Молдавии, Грузии и Боснии и Герцеговины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине, сообщил глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши.
"Виктор Орбан согласился с предложением ЕС предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС. Однако он добавил, что Венгрия, наряду с несколькими другими государствами-членами, считает, что в случае Грузии и Боснии необходимо также обеспечить статус кандидата, причем в том же темпе", - приводит слова главы пресс-службы агентство MTI. По словам Хаваши, Орбан принимал участие в онлайн-встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем наряду с главами правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.
Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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В миреВиктор ОрбанУкраинаМолдавияГрузияЕвросоюзБосния и ГерцеговинаВенгрия
 
 
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