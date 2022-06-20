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Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали еще 21,6 тысячи человек - РИА Новости, 20.06.2022
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Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали еще 21,6 тысячи человек
Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали еще 21,6 тысячи человек - РИА Новости, 20.06.2022
Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали еще 21,6 тысячи человек
В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса без участия Киева эвакуировали еще 21,6 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, сообщил начальник РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:36
2022-06-20T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
донбасс
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса без участия Киева эвакуировали еще 21,6 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 тысяча 662 человека, в том числе 3312 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 980 тысяч 826 человек, из которых 314 тысяч 318 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.По его словам, госграницу РФ пересекло 299 тысяч 388 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4189.
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в мире, здоровье - общество, украина, донбасс, россия
22:36 20.06.2022
 
Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали еще 21,6 тысячи человек

Мизинцев: 21,6 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса в Россию

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей
Военнослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Военнослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса без участия Киева эвакуировали еще 21,6 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 тысяча 662 человека, в том числе 3312 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 980 тысяч 826 человек, из которых 314 тысяч 318 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.
По его словам, госграницу РФ пересекло 299 тысяч 388 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4189.
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