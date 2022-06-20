Рейтинг@Mail.ru
ЕС заявил о готовности изучать влияние санкций на кризис продовольствия - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/es-1796887255.html
ЕС заявил о готовности изучать влияние санкций на кризис продовольствия
ЕС заявил о готовности изучать влияние санкций на кризис продовольствия - РИА Новости, 20.06.2022
ЕС заявил о готовности изучать влияние санкций на кризис продовольствия
ЕС готов изучать каждый случай, когда санкции против РФ могли косвенно негативно повлиять на мировую торговлю продовольствием, заявил глава дипломатии Евросоюза РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:47
2022-06-20T20:50
россия
евросоюз
оон
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4edcdf38ca477b7983a01b6ff2137074.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС готов изучать каждый случай, когда санкции против РФ могли косвенно негативно повлиять на мировую торговлю продовольствием, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам обсуждения мирового продовольственного кризиса главами МИД стран ЕС."Мы открыты к обсуждению любых возникающих проблем", - сказал он."Мы направили соответствующие письма африканским странам. Мы также готовы очень внимательно сотрудничать с ООН для решения возникающих проблем", - указал Боррель.По его словам, ЕС также разъясняет банкам, что продовольствие не попадет под санкции, введенные против России.При этом глава евродипломатии допустил, что финансовые организации могут проявлять излишнюю бдительность из опасений нарушить европейские санкции. "Возможно, где-то возникают проблемы в имплементации санкций…. Но европейские санкции не направлены против сельскохозяйственного экспорта из России", - сказал он.
https://ria.ru/20220613/gretsiya-1795013692.html
https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796697116.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_be1cefe58038f1b2996fbbfed6587481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, оон, санкции в отношении россии
20:47 20.06.2022 (обновлено: 20:50 20.06.2022)
 
ЕС заявил о готовности изучать влияние санкций на кризис продовольствия

Боррель: ЕС готов изучать каждый случай влияния санкций на кризис продовольствия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС готов изучать каждый случай, когда санкции против РФ могли косвенно негативно повлиять на мировую торговлю продовольствием, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам обсуждения мирового продовольственного кризиса главами МИД стран ЕС.
"Мы открыты к обсуждению любых возникающих проблем", - сказал он.
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 12:38
В Греции заявили об отсутствии проблемы нехватки продовольствия
"Мы направили соответствующие письма африканским странам. Мы также готовы очень внимательно сотрудничать с ООН для решения возникающих проблем", - указал Боррель.
По его словам, ЕС также разъясняет банкам, что продовольствие не попадет под санкции, введенные против России.
При этом глава евродипломатии допустил, что финансовые организации могут проявлять излишнюю бдительность из опасений нарушить европейские санкции. "Возможно, где-то возникают проблемы в имплементации санкций…. Но европейские санкции не направлены против сельскохозяйственного экспорта из России", - сказал он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 11:55
Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России
 
РоссияЕвросоюзООНСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала