https://ria.ru/20220620/es-1796887255.html

ЕС заявил о готовности изучать влияние санкций на кризис продовольствия

ЕС заявил о готовности изучать влияние санкций на кризис продовольствия - РИА Новости, 20.06.2022

ЕС заявил о готовности изучать влияние санкций на кризис продовольствия

ЕС готов изучать каждый случай, когда санкции против РФ могли косвенно негативно повлиять на мировую торговлю продовольствием, заявил глава дипломатии Евросоюза РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:47

2022-06-20T20:47

2022-06-20T20:50

россия

евросоюз

оон

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС готов изучать каждый случай, когда санкции против РФ могли косвенно негативно повлиять на мировую торговлю продовольствием, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам обсуждения мирового продовольственного кризиса главами МИД стран ЕС."Мы открыты к обсуждению любых возникающих проблем", - сказал он."Мы направили соответствующие письма африканским странам. Мы также готовы очень внимательно сотрудничать с ООН для решения возникающих проблем", - указал Боррель.По его словам, ЕС также разъясняет банкам, что продовольствие не попадет под санкции, введенные против России.При этом глава евродипломатии допустил, что финансовые организации могут проявлять излишнюю бдительность из опасений нарушить европейские санкции. "Возможно, где-то возникают проблемы в имплементации санкций…. Но европейские санкции не направлены против сельскохозяйственного экспорта из России", - сказал он.

https://ria.ru/20220613/gretsiya-1795013692.html

https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796697116.html

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россия, евросоюз, оон, санкции в отношении россии