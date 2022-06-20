https://ria.ru/20220620/ekskursiya-1797095635.html
Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства
Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства - РИА Новости, 21.06.2022
Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства
Москвичи смогут узнать об устройстве Вечного огня на экскурсии, которую проведут в Музее городского хозяйства в День памяти и скорби 22 июня, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T18:03
2022-06-20T18:03
2022-06-21T16:50
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москвичи смогут узнать об устройстве Вечного огня на экскурсии, которую проведут в Музее городского хозяйства в День памяти и скорби 22 июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Тематическая экскурсия пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в День памяти и скорби. Посетителям расскажут об устройстве Вечного огня и почему его пламя никогда не гаснет",- говорится в сообщении.Отмечается, что вечный огонь горит в Александровском саду уже 55 лет, с первого дня за сохранность священного пламени отвечают специалисты АО "Мосгаз". Экскурсия пройдет в 15.00 в павильоне №5 ВДНХ.
https://ria.ru/20220620/profilaktika-1796727122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз, городское хозяйство москвы