https://ria.ru/20220620/ekskursiya-1797095635.html

Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства

Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства - РИА Новости, 21.06.2022

Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства

Москвичи смогут узнать об устройстве Вечного огня на экскурсии, которую проведут в Музее городского хозяйства в День памяти и скорби 22 июня, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-20T18:03

2022-06-20T18:03

2022-06-21T16:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосгаз

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787695184_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_efef6705e2a8c8ff164099ccc08f1bc0.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москвичи смогут узнать об устройстве Вечного огня на экскурсии, которую проведут в Музее городского хозяйства в День памяти и скорби 22 июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Тематическая экскурсия пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в День памяти и скорби. Посетителям расскажут об устройстве Вечного огня и почему его пламя никогда не гаснет",- говорится в сообщении.Отмечается, что вечный огонь горит в Александровском саду уже 55 лет, с первого дня за сохранность священного пламени отвечают специалисты АО "Мосгаз". Экскурсия пройдет в 15.00 в павильоне №5 ВДНХ.

https://ria.ru/20220620/profilaktika-1796727122.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосгаз, городское хозяйство москвы