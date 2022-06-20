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Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства - РИА Новости, 21.06.2022
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Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства
Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства - РИА Новости, 21.06.2022
Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства
Москвичи смогут узнать об устройстве Вечного огня на экскурсии, которую проведут в Музее городского хозяйства в День памяти и скорби 22 июня, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T18:03
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москвичи смогут узнать об устройстве Вечного огня на экскурсии, которую проведут в Музее городского хозяйства в День памяти и скорби 22 июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Тематическая экскурсия пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в День памяти и скорби. Посетителям расскажут об устройстве Вечного огня и почему его пламя никогда не гаснет",- говорится в сообщении.Отмечается, что вечный огонь горит в Александровском саду уже 55 лет, с первого дня за сохранность священного пламени отвечают специалисты АО "Мосгаз". Экскурсия пройдет в 15.00 в павильоне №5 ВДНХ.
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москва, мосгаз, городское хозяйство москвы
18:03 20.06.2022 (обновлено: 16:50 21.06.2022)
 

Москвичи узнают об устройстве Вечного огня в Музее городского хозяйства

© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москвичи смогут узнать об устройстве Вечного огня на экскурсии, которую проведут в Музее городского хозяйства в День памяти и скорби 22 июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Тематическая экскурсия пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в День памяти и скорби. Посетителям расскажут об устройстве Вечного огня и почему его пламя никогда не гаснет",- говорится в сообщении.
Специалисты АО Мосгаз проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня
Отмечается, что вечный огонь горит в Александровском саду уже 55 лет, с первого дня за сохранность священного пламени отвечают специалисты АО "Мосгаз". Экскурсия пройдет в 15.00 в павильоне №5 ВДНХ.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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