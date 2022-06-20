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Китайский автоконцерн Chery планирует запустить в России новую марку Omoda - РИА Новости, 20.06.2022
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Китайский автоконцерн Chery планирует запустить в России новую марку Omoda
Китайский автоконцерн Chery планирует запустить в России новую марку Omoda - РИА Новости, 20.06.2022
Китайский автоконцерн Chery планирует запустить в России новую марку Omoda
Китайский автоконцерн Chery намерен представить в России новый бренд Omoda, предполагается, что он займет сегмент high middle и станет достойной альтернативой... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:35
2022-06-20T16:37
в мире
экономика
россия
китай
авто
анна щербакова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Китайский автоконцерн Chery намерен представить в России новый бренд Omoda, предполагается, что он займет сегмент high middle и станет достойной альтернативой японским и немецким маркам, первые дилерские соглашения планируется заключить уже до конца лета, говорится в сообщении компании.Сейчас автоконцерн представлен в РФ двумя брендами: непосредственно Chery и премиальным Exeed."Автомобили марки Omoda на российском рынке займут позиции в сегменте high middle. Они станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России. Линейка бренда Omoda будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен", - подчеркнули и компании.В Chery также уточнили, что кроссовер Omoda C5 поступит в продажу первым. Представлять стильную новинку на российском рынке доверено олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой."Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров. В планах компании заключить дилерские соглашения до конца лета этого года, в связи с чем в ближайшие дни потенциальным кандидатам компания направит приглашение", - добавляется в сообщении.
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в мире, экономика, россия, китай, авто, анна щербакова
16:35 20.06.2022 (обновлено: 16:37 20.06.2022)
 
Китайский автоконцерн Chery планирует запустить в России новую марку Omoda

Китайский автоконцерн Chery планирует запустить в России новую марку Omoda

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Китайский автоконцерн Chery намерен представить в России новый бренд Omoda, предполагается, что он займет сегмент high middle и станет достойной альтернативой японским и немецким маркам, первые дилерские соглашения планируется заключить уже до конца лета, говорится в сообщении компании.
Сейчас автоконцерн представлен в РФ двумя брендами: непосредственно Chery и премиальным Exeed.
"Автомобили марки Omoda на российском рынке займут позиции в сегменте high middle. Они станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России. Линейка бренда Omoda будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен", - подчеркнули и компании.
В Chery также уточнили, что кроссовер Omoda C5 поступит в продажу первым. Представлять стильную новинку на российском рынке доверено олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.
"Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров. В планах компании заключить дилерские соглашения до конца лета этого года, в связи с чем в ближайшие дни потенциальным кандидатам компания направит приглашение", - добавляется в сообщении.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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