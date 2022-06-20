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В Москве таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов
В Москве таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов - РИА Новости, 20.06.2022
В Москве таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов
Таксист в Москве в понедельник днем проехал на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов на переходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:38
2022-06-20T14:38
2022-06-20T14:38
россия
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Таксист в Москве в понедельник днем проехал на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов на переходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ,Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что на Боровском шоссе в районе дома 2, строение 6 произошло ДТП с участием двух пешеходов."По предварительным данным, водитель автомобиля такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали три человека", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.В ведомстве отметили, что таксист после аварии остался на месте. Насколько тяжелые травмы получили пешеходы, пока не уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, авто
В Москве таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов
В Москве на Боровском шоссе таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов на переходе
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Таксист в Москве в понедельник днем проехал на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов на переходе, сообщили
РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ,
Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что на Боровском шоссе в районе дома 2, строение 6 произошло ДТП с участием двух пешеходов.
"По предварительным данным, водитель автомобиля такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали три человека", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.
В ведомстве отметили, что таксист после аварии остался на месте. Насколько тяжелые травмы получили пешеходы, пока не уточняется.