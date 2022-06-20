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В Москве таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов

В Москве таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов - РИА Новости, 20.06.2022

В Москве таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов

Таксист в Москве в понедельник днем проехал на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов на переходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:38

2022-06-20T14:38

2022-06-20T14:38

россия

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Таксист в Москве в понедельник днем проехал на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов на переходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ,Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что на Боровском шоссе в районе дома 2, строение 6 произошло ДТП с участием двух пешеходов."По предварительным данным, водитель автомобиля такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали три человека", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.В ведомстве отметили, что таксист после аварии остался на месте. Насколько тяжелые травмы получили пешеходы, пока не уточняется.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, авто