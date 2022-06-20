https://ria.ru/20220620/drozdov-1796736674.html

Путин поздравил Николая Дроздова с 85-летием

Путин поздравил Николая Дроздова с 85-летием - РИА Новости, 20.06.2022

Путин поздравил Николая Дроздова с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем зоолога, исследователя, многолетнего ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:19

2022-06-20T13:19

2022-06-20T13:19

россия

общество

николай дроздов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149691/15/1496911530_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_5cd4d335c402c8752e241fe786efa1dc.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем зоолога, исследователя, многолетнего ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова, телеграмма опубликована на официальном сайте кремля."Уважаемый Николай Николаевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком – видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом", - говорится в сообщении.Президент отметил важность того, что Дроздов открыт для интересных, содержательных идей и замыслов, а также деятельно поддерживает востребованные просветительские проекты и инициативы."Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего", - добавил он.На счету Николая Дроздова множество научных экспедиций. Всенародную любовь ученый заслужил, работая на телевидении. Он автор и соавтор многих научно-популярных фильмов о природе, в том числе шестисерийной картины "Царство русского медведя" (1988-1992), созданной совместно с Отделом естественной истории BBC.Дроздов – член большого количества академий наук и научных сообществ в России и за рубежом.Заслуженный журналист Российской Федерации (2018).Награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (2017).

https://ria.ru/20220616/kniga-1795843168.html

https://ria.ru/20220620/drozdov-1796028455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, николай дроздов, владимир путин