https://ria.ru/20220620/drozdov-1796736674.html
Путин поздравил Николая Дроздова с 85-летием
Путин поздравил Николая Дроздова с 85-летием - РИА Новости, 20.06.2022
Путин поздравил Николая Дроздова с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем зоолога, исследователя, многолетнего ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:19
2022-06-20T13:19
2022-06-20T13:19
россия
общество
николай дроздов
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем зоолога, исследователя, многолетнего ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова, телеграмма опубликована на официальном сайте кремля."Уважаемый Николай Николаевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком – видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом", - говорится в сообщении.Президент отметил важность того, что Дроздов открыт для интересных, содержательных идей и замыслов, а также деятельно поддерживает востребованные просветительские проекты и инициативы."Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего", - добавил он.На счету Николая Дроздова множество научных экспедиций. Всенародную любовь ученый заслужил, работая на телевидении. Он автор и соавтор многих научно-популярных фильмов о природе, в том числе шестисерийной картины "Царство русского медведя" (1988-1992), созданной совместно с Отделом естественной истории BBC.Дроздов – член большого количества академий наук и научных сообществ в России и за рубежом.Заслуженный журналист Российской Федерации (2018).Награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (2017).
https://ria.ru/20220616/kniga-1795843168.html
https://ria.ru/20220620/drozdov-1796028455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, николай дроздов, владимир путин
Путин поздравил Николая Дроздова с 85-летием
Путин поздравил ученого и ведущего программы "В мире животных" Дроздова с 85-летием
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем зоолога, исследователя, многолетнего ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова, телеграмма опубликована
на официальном сайте кремля.
"Уважаемый Николай Николаевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком – видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом", - говорится в сообщении.
Президент отметил важность того, что Дроздов открыт для интересных, содержательных идей и замыслов, а также деятельно поддерживает востребованные просветительские проекты и инициативы.
"Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего", - добавил он.
На счету Николая Дроздова множество научных экспедиций. Всенародную любовь ученый заслужил, работая на телевидении. Он автор и соавтор многих научно-популярных фильмов о природе, в том числе шестисерийной картины "Царство русского медведя" (1988-1992), созданной совместно с Отделом естественной истории BBC.
Дроздов – член большого количества академий наук и научных сообществ в России
и за рубежом.
Заслуженный журналист Российской Федерации (2018).
Награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (2017).