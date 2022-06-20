https://ria.ru/20220620/draka-1796770796.html
В Сочи ищут мужчину, устроившего драку после просьбы убрать за собакой
В Сочи ищут мужчину, устроившего драку после просьбы убрать за собакой - РИА Новости, 20.06.2022
В Сочи ищут мужчину, устроившего драку после просьбы убрать за собакой
Полиция Сочи организовала проверку после публикации, согласно которой мужчина устроил драку после просьбы убрать за своей собакой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:18
2022-06-20T15:18
2022-06-20T15:18
происшествия
краснодарский край
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Полиция Сочи организовала проверку после публикации, согласно которой мужчина устроил драку после просьбы убрать за своей собакой, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.В соцсетях появилась публикация с видео, на котором видно потасовку между мужчинами. По словам очевидцев, инцидент произошёл в районе ЖК "Министерские озера", когда женщина сделала замечание мужчине, выгуливающему свою собаку. Она попросила убрать за животным, после чего хозяин собаки, согласно тексту публикации, ударил девушку, а потом вступил в драку с другими."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал Кошелев.
https://ria.ru/20220614/draka-1795196802.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Сочи ищут мужчину, устроившего драку после просьбы убрать за собакой
В Сочи полиция ищет мужчину, устроившего драку после просьбы убрать за собакой
СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Полиция Сочи организовала проверку после публикации, согласно которой мужчина устроил драку после просьбы убрать за своей собакой, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.
В соцсетях появилась публикация с видео, на котором видно потасовку между мужчинами. По словам очевидцев, инцидент произошёл в районе ЖК "Министерские озера", когда женщина сделала замечание мужчине, выгуливающему свою собаку. Она попросила убрать за животным, после чего хозяин собаки, согласно тексту публикации, ударил девушку, а потом вступил в драку с другими.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал Кошелев.