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Интенсивность обстрелов Донецка ВСУ остается высокой, заявил мэр города - РИА Новости, 20.06.2022
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Интенсивность обстрелов Донецка ВСУ остается высокой, заявил мэр города
Интенсивность обстрелов Донецка ВСУ остается высокой, заявил мэр города - РИА Новости, 20.06.2022
Интенсивность обстрелов Донецка ВСУ остается высокой, заявил мэр города
Интенсивность обстрелов Донецка украинскими войсками на этой неделе не снизилась, город продолжают активно бомбить, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:53
2022-06-20T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донецка украинскими войсками на этой неделе не снизилась, город продолжают активно бомбить, заявил мэр города Алексей Кулемзин.В своем выступлении глава города также осудил продолжающиеся обстрелы."У нас во всех районах города есть и сгоревшие дома, и частные домостроения, и личный автотранспорт... Идет целенаправленный геноцид мирных жителей, убийство мирных жителей, идет обстрел жилых кварталов и объектов инфраструктуры", - сообщил мэр.
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в мире, донецк (днр)
15:53 20.06.2022
 
Интенсивность обстрелов Донецка ВСУ остается высокой, заявил мэр города

Мэр Кулемзин: ВСУ продолжают активно бомбить Донецк, интенсивность обстрелов не снизилась

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донецка украинскими войсками на этой неделе не снизилась, город продолжают активно бомбить, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Мы не ощущаем пока существенного снижения интенсивности, плотность огня, направленность огня и ударов, внезапность остаются теми же самыми", - сказал Кулемзин в эфире "Первого канала" в ответ на вопрос о том, снизилась ли интенсивность обстрелов в сравнении с прошлой неделей. Он уточнил, что и объем прилетающих боеприпасов остается "достаточно большим".
В своем выступлении глава города также осудил продолжающиеся обстрелы.
"У нас во всех районах города есть и сгоревшие дома, и частные домостроения, и личный автотранспорт... Идет целенаправленный геноцид мирных жителей, убийство мирных жителей, идет обстрел жилых кварталов и объектов инфраструктуры", - сообщил мэр.
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