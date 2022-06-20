Интенсивность обстрелов Донецка ВСУ остается высокой, заявил мэр города

"Мы не ощущаем пока существенного снижения интенсивности, плотность огня, направленность огня и ударов, внезапность остаются теми же самыми", - сказал Кулемзин в эфире "Первого канала" в ответ на вопрос о том, снизилась ли интенсивность обстрелов в сравнении с прошлой неделей. Он уточнил, что и объем прилетающих боеприпасов остается "достаточно большим".