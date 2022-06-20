10:10 20.06.2022 (обновлено: 10:46 20.06.2022)
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка, в том числе снарядами "натовского" калибра
© Фото : ДНР ОнлайнОбстрел Киевского района Донецка. 20 июня 2022
© Фото : ДНР Онлайн
Обстрел Киевского района Донецка. 20 июня 2022
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка, в том числе снарядами применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Киевский район): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра; 09.40 - населенный пункт Камышеваха - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По данным городских властей, из-за обстрелов приостановлено движение части общественного транспорта.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.