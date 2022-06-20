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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в понедельник выпустили еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:00
2022-06-20T17:00
2022-06-20T18:22
в мире
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о 10 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и снарядами 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Град".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк, нато
17:00 20.06.2022 (обновлено: 18:22 20.06.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка