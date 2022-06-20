https://ria.ru/20220620/donbass-1796797012.html

Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка

Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка

Трое мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:30

2022-06-20T16:30

2022-06-20T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка. По ул. Ванникова ранены 3 мирных жителя, включая ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

куйбышевский район

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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район