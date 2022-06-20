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Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donbass-1796797012.html
Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка
Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка
Трое мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:30
2022-06-20T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка. По ул. Ванникова ранены 3 мирных жителя, включая ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район
16:30 20.06.2022 (обновлено: 16:36 20.06.2022)
 
Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка

Штаб обороны ДНР: три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка. По ул. Ванникова ранены 3 мирных жителя, включая ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинДонецк (ДНР)Куйбышевский район
 
 
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