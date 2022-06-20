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Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donbass-1796766400.html
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:59
2022-06-20T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
куйбышевский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник несколько раз обстреливали Куйбышевский район Донецка, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из реактивных систем залпового огня "Град".Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html
донецкая народная республика
украина
куйбышевский район
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, куйбышевский район, донецк (днр)
14:59 20.06.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК в ДНР
Сотрудник СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник СЦКК в ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник несколько раз обстреливали Куйбышевский район Донецка, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из реактивных систем залпового огня "Град".
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинКуйбышевский районДонецк (ДНР)
 
 
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