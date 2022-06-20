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Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:59

2022-06-20T14:59

2022-06-20T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

куйбышевский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник несколько раз обстреливали Куйбышевский район Донецка, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из реактивных систем залпового огня "Град".Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

донецкая народная республика

украина

куйбышевский район

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, куйбышевский район, донецк (днр)