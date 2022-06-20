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Украинские войска обстреляли Михайловку и жилой массив в Горловке

Украинские войска обстреляли Михайловку и жилой массив в Горловке - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска обстреляли Михайловку и жилой массив в Горловке

Украинские войска открыли огонь по поселку Михайловка и жилому массиву "Солнечный" в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:34

2022-06-20T13:34

2022-06-20T13:34

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по поселку Михайловка и жилому массиву "Солнечный" в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Михайловки со стороны украинских войск, по поселку выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

горловка

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, донецк (днр), сцкк