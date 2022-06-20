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Украинские войска обстреляли Михайловку и жилой массив в Горловке - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donbass-1796742676.html
Украинские войска обстреляли Михайловку и жилой массив в Горловке
Украинские войска обстреляли Михайловку и жилой массив в Горловке - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку и жилой массив в Горловке
Украинские войска открыли огонь по поселку Михайловка и жилому массиву "Солнечный" в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:34
2022-06-20T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по поселку Михайловка и жилому массиву "Солнечный" в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Михайловки со стороны украинских войск, по поселку выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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донецкая народная республика
украина
горловка
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, донецк (днр), сцкк
13:34 20.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Михайловку и жилой массив в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ ведут обстрел Михайловки и жилого массива в Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствие обстрела в Горловке
Последствие обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствие обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по поселку Михайловка и жилому массиву "Солнечный" в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В данный момент ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ведут обстрел жилого массива "Солнечный" (Калининский район Горловки) и поселка Михайловки (Центрально-Городской район Горловки). К жителям данных населенных пунктов убедительная просьба – уйти с улиц и переместиться в укрытия!" - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Михайловки со стороны украинских войск, по поселку выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаДонецк (ДНР)СЦКК
 
 
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