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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.06.2022
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:28
2022-06-20T12:28
2022-06-20T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:10 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк, нато
12:28 20.06.2022 (обновлено: 16:21 20.06.2022)
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка