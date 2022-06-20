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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:28

2022-06-20T12:28

2022-06-20T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:10 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк, нато