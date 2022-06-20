https://ria.ru/20220620/donbass-1796658532.html
В центре Донецка прогремели сильные взрывы
В центре Донецка прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 20.06.2022
В центре Донецка прогремели сильные взрывы
В центре Донецка в понедельник утром вновь слышны мощные взрывы, город подвергается обстрелу украинских националистов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:31
2022-06-20T09:31
2022-06-20T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. В центре Донецка в понедельник утром вновь слышны мощные взрывы, город подвергается обстрелу украинских националистов, передаёт корреспондент РИА Новости.Интенсивность стрельбы то очень плотная, то стихает.По информации СЦКК ДНР, с 7.55 до 9.00 по городу выпущено уже 28 снарядов калибра 155 миллиметров.Обстрел продолжается.По сообщениям местных жителей, город подвергается обстрелам артиллерии с раннего утра, в том числе Куйбышевский и Киевский районы. Снаряд попал в котельную.В Макеевке периодически слышна работа ПВО.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, макеевка
09:31 20.06.2022 (обновлено: 10:17 20.06.2022)
В центре Донецка прогремели сильные взрывы
В центре Донецка слышны мощные взрывы