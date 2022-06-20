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Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donbass-1796655048.html
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.06.2022
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:09
2022-06-20T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
сша
нато
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел этого района, по данным ведомства, был зафиксирован в 8.40 мск также с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), сша, нато
09:09 20.06.2022 (обновлено: 16:24 20.06.2022)
 
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов

© AP Photo / Efrem LukatskyВСУ в Донецкой области
ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Предыдущий обстрел этого района, по данным ведомства, был зафиксирован в 8.40 мск также с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)СШАНАТО
 
 
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