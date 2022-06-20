https://ria.ru/20220620/donbass-1796652843.html

Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.06.2022

Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в понедельник утром вновь обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив 13 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:55

2022-06-20T08:55

2022-06-20T16:25

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром вновь обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив 13 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 08.05 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

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донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, украина, справки, донецк (днр), нато