08:55 20.06.2022 (обновлено: 16:25 20.06.2022)
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 13 снарядов
Сотрудник СЦКК в ДНР . Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром вновь обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив 13 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 08.40 - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 08.05 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.