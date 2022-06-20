https://ria.ru/20220620/donbass-1796650781.html

Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.06.2022

Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:26

2022-06-20T08:26

2022-06-20T16:24

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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донецк (днр)

авдеевка

нато

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.05 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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украина

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), авдеевка, нато