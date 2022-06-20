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Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.06.2022
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:26
2022-06-20T08:26
2022-06-20T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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донецк (днр)
авдеевка
нато
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.05 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), авдеевка, нато
08:26 20.06.2022 (обновлено: 16:24 20.06.2022)
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов